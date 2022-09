Súlyos veszteségben úszik a városi kézben levő Miskolci Vízmű Kft.

A Fidesz–KDNP pártszövetség 2019-ben egy működő várost adott át Veres Pál polgármesternek és baloldali szedett-vetett csapatának. Ehhez képest mindenki látja, hogy Miskolc jelenlegi irányítói nem a település működtetésével vannak elfoglalva, hanem saját hatalmi harcaikkal

– tudatta lapunknak megküldött közleményben Nagy Ákos, a Fidesz helyi frakcióvezetője. Kiemelte, hogy közben rokonok, haverok bukkannak fel mindenhol, akik a cégvezetéshez nem értenek, felelős döntések meghozására képtelenek, de minden hónap elején felveszik a fizetésüket, és közben tönkreteszik Miskolcot. Szavai szerint a tömegközeledés szétverése után most a miskolciak vize került veszélybe. – A hétfői közgyűlésen a baloldali városvezetés, élén Veres Pállal, ismét aggodalmát fejezte ki azzal a céggel kapcsolatban, amit ők tettek tönkre közel három év alatt, mert sem tehetségük, sem képességük nincs ahhoz, hogy bármit is irányítsanak – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Nagy Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy a Miskolci Vízmű Kft. a jobboldali városvezetés alatt, 2019 előtt nyereséges cég volt.

– Aztán a baloldali vezetés alatt, 2020-ban a hiány megközelítette a 280 millió forint. A veszteség a következő évben már meghaladta az 570 millió forintot, idén pedig már 1,545 milliárd forintnál jár a hiány. A csaknem 2,4 milliárd forint veszteség az elmúlt évek alatt felemésztette a saját tőke jelentős részét. Persze ismét a kormányra mutogatnak, onnan kérnek segítséget, és a saját felelősségüket elfelejtik ebben a helyzetben is – hangsúlyozta a közleményben. Rámutatott arra, hogy közben a szolgáltatás minőségével is gondok vannak, az elmúlt időszakban sok miskolci tapasztalhatta, hogy szinte hetente van csőtörés a városban, hetekig folyik a víz, amire elhárítják a bajt. – Nem is beszélve az ebből fakadó útlezárásokról, terelésekről, néha hónapokig fennálló betemetetlen gödrökről. Pontosan így irányítják a miskolci vízszolgáltató céget is. Ahogy a városnak, a Miskolci Vízmű Kft.-nek sincs felelős gazdája – tette hozzá.

Nagy Ákos összegezve kijelentette: a jelenlegi baloldali városvezetés közel három év alatt Miskolcon szétverte Magyarország legjobban szervezett közösségi közlekedési vállalatát, megszűnt a rendszeres fűnyírás, koszosak, szemetesek a közterek, visszatértek a fészekrakók. S úgy véli, a sorba sajnos beállt a Miskolci Vízmű Kft. is, a közel három év alatt csaknem 2,4 milliárd forintos hiányával.

– A baloldali városvezetés alkalmatlan és méltatlan Miskolc irányítására és a miskolciak képviseletére. A miskolciak többet érdemelnek: tiszta vizet, rendezett és biztonságos vízellátást. A Veres Pál vezette baloldali szedett-vetett csapat pedig viselje a jogi és politikai felelősségét minden rossz döntésének, amit a miskolci vízszolgáltatás kapcsán tettek – emelte ki Nagy Ákos.

Borítókép: Nagy Ákos (Fotó: Fidesz, Miskolc)