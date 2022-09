Több gyermekre vágynak a diplomás nők

A diplomás nők tervezik a legtöbb gyermeket – derült ki a Mathias Corvinus Collegium Ifjúságkutató Intézetének felméréséből. Mint Székely Levente intézetvezető elemzésében olvasható, a magyar fiatalok jövőképének fontos része a gyermekvállalás. A leggyakoribb, hogy két gyermeket szeretnének a fiatalok, s a legtöbbjük házasságban képzeli el az életét.

A tanulmányból ugyanakkor az is kiolvasható, hogy sokan a lemondást is társítják a családalapításhoz. Adódik tehát a kérdés, mit vonnak meg a fiatalok maguktól azért, hogy szülők legyenek, illetve annak okait is érdemes megvizsgálni, ha valaki nem vállal gyermeket.

A leghatározottabb gyermekpártiság a diplomásokra jellemző: 52 százalékuk nagyon fontosnak tartja, hogy gyermekei legyenek, míg azok között, akiknek nincs érettségijük, nem éri el a negyven százalékot ez az arány. Az iskolai végzettség mellett az életkort is figyelembe véve az alapfokú iskolai végzettségű, 25-29 éves nők körében magasabb a gyermekvállalási kedvet figyelhetünk meg, mint az ugyanilyen korú diplomás nőknél.

Ez feltételezhetően annak is köszönhető, hogy az alacsonyabb iskolázottságúak falusiasabb környezetben élnek, és tradicionálisabb az életfelfogásuk. Elképzelhető az is, hogy ezek a nők elsősorban a családban keresik a kiteljesedésüket, és ezért fontosabb számukra a gyermekvállalás a kar­rier helyett.

Gyermekvállalási terveik megvalósítása szempontjából az anyagi helyzet kulcstényező, mivel a fiatalok kétharmada ettől teszi függővé, hogy vállal-e egy vagy több gyermeket. Az egyéb fontos tényezők között is találunk anyagi természetűt, mert nagyjából hasonló arányban említik a saját tulajdonú lakást, illetve a biztos munkahelyet, de hasonló mértékben fontos számukra a megfelelő párkapcsolat vagy az érettség a szülői szerepre.