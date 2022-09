A baloldal sokat rontott a gyermekvállalási kedven

Az Orbán-kormány családpolitikáját bírálta legutóbbi facebookos kirohanásában Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint – aki primitívnek és alkalmatlannak nevezte a miniszterelnököt és a Fidesz vezető tag­jait – bár Orbán Viktorék család- és gyerekbarát kormánynak nevezik magukat, mégis

régen született olyan kevés gyermek Magyarországon, mint ezekben az években.

A legnagyobb családvédelmi szervezetek viszont másképpen látják az elmúlt évek kormányzati intézkedéseit. A Fiatal Családosok Klubjának elnöke szerint az elmúlt 12 év családpolitikai intézkedéseinek, a családoknak járó anyagi támogatások és erkölcsi megbecsülésnek köszönhetően sokkal nagyobb a gyermekvállalási kedv, mint korábban. A fiataloknak ezáltal egy stabilabb jövőképet tudnak felmutatni, ami arra ösztönzi őket, hogy több gyermeket vállaljanak, és előbbre hozzák a családalapítás időpontját. Király Nóra kiemelte:

a demográfiai helyzet értékelésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni a termékenységi ráta – ami azt mutatja, hogy egy szülőképes korú nő hány gyermeknek ad életet – 1,23-ről 1,59 százalékra való emelkedését sem, ami az első és a több gyermeket vállaló családok arányának növekedésével, valamint a fiatalabb korban történő gyermekvállalással magyarázható. Ez a javulás viszont azért nem mutatkozik meg a születés­számban, mert a Ratkó-korszak lecsengésével a szülőképes korban levő nők száma egyre csökken, magyarán kevesebb nőnek kell több gyermeket szülnie

– mutatott rá.

Király Nóra, a FICSAK elnöke

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) vezetője is úgy véli: a születések száma egyértelműen a szülőképes korú nők számának jelentős csökkenésével, valamint azzal magyarázható, hogy kitolódott az első gyermek vállalásának ideje. Mindebben a korábbi kormányok megszorító intézkedéseinek is jelentős szerepe van. Kardosné Gyurkó Katalin kiemelte:

az akkori kormányok legnagyobb bűne, hogy az emberek, így a szülőképes korú nők is anyagilag sokszor kilátástalan helyzetbe kerültek, s elveszítették a hitüket a jövőben.

Mint mondta, a családok támogatását megszüntető, megszorító intézkedések óriási károkat okoztak, a nehéz, sokszor lehetetlen helyzetbe került családokban a válások száma is megemelkedett. Az Orbán-kormány ezzel szemben új társadalompolitikai stratégiát hirdetett, amelynek fontos része a család és a gyermek. Ennek köszönhetően 2010 óta folyamatosan bővül a családtámogatások köre, ami ösztönözni a gyermekvállalást is. A NOE számára külön öröm, hogy az egyesület visszajelzései meghallgatásra találnak, beépülnek az intézkedésekbe, és ez a kölcsönös párbeszéd is növeli a bizalmat. Mindezek eredményeként a válások száma mérséklődött, a házasságkötések száma nőtt, és a termékenységi ráta is jelentős emelkedést mutat – hangsúlyozta a NOE elnöke. Tájékoztatása szerint

a termékenységi arányszám egyébként az egyesületükön belül is kiemelkedő, mintegy 3,4 százalék, ami jól mutatja, hogy három, négy, öt és még több gyermekkel is lehet kiegyensúlyozott és boldog életet élni.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) tájékoztatása szerint azt is látni kell, hogy a gyermekvállalási kedv annak ellenére növekedett, hogy a szülőképes korú, 15–49 éves nők száma körülbelül kétszázezer fővel 2,385 millió főről 2, 185 millió főre csökkent, a szülések nagy részét adó 20 és 40 év közötti női korosztály létszáma pedig ennél is nagyobb mértékben 1,519 millió főről 1,235 millió főre esett vissza. Ez azt jelenti, hogy

a szülőképes női korosztály húszszázalékos csökkenése mellett is nőtt a születések száma. Míg 2010-ben 90 335, 2020-ban 92 338, 2021-ben már 93 039 gyermek született Magyarországon. Ma már öt vágyott gyermekből négy megszületik, míg egy évtizeddel korábban hárman születtek meg.

Végeredményben tehát a kétszázezer fős létszámcsökkenés magyarázza azt, hogy miért nem nőtt jobban a születések száma. Amennyiben viszont a szülőképes korú nők létszáma nem változott volna, akkor kétszázezerrel több nő vállalhatott volna gyermeket – mutattak rá. Meglátásuk szerint azonban a jelentős létszámcsökkenés, illetve a 15–49 éves női korosztály számának csökkenése mellett jelentős eredmény, ha kis mértékben, de emelkedik a születések száma, hiszen kevesebb nő vállal több gyermeket.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)