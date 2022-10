A liberálisok péniszt rajzoltak a keresztény iskolára Pécsen

Erre válaszul egyébként Péterffy Attila polgármester megbízásából a pécsi önkormányzatnak is dolgozó, a baloldallal végletekig azonosuló egyik ügyvéd is nyilvános posztban vonta kérdőre az igazgatót, megjegyezve azt is, hogy

az igazgató maga is ennek a gátlástalan, népnyúzó, aljas rendszernek a támogatója vélhetően, és feltételezem, ebből egészen jól megél.

A városban pedig magát csak „garázdának” nevező, a pécsi értelmiségi körökben jól ismert Böszörményi István szobrász a saját közösségi oldalának a tanúsága szerint a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium falára tette ki az alábbi szöveget, amihez egy péniszt is rajzolt.

„A f...szodtól határolódj el. Ne a helyetted tiltakozó diákodtól. Vesszen a klerikálfasiszta Orbán-rezsim!”

Böszörményi István arról vált ismertté, hogy néhány évvel ezelőtt az avatásakor liszttel öntötte le a Weöres Sándor szobrát, mert nem tetszett neki. Tettét garázdaság szabálysértésnek minősítették és kapott egy figyelmeztetést. A pécsi művész egyébként akasztott lányokról és nőkről festett több képet is korábban – olvasható a Baranya megyei hírportál, a Bama cikkében.

Borítókép forrása: Facebook