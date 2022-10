Az ellenőrök is megkapják a pluszpénzt

Az FKF Zrt.-nél a fizetésemelések elmaradása mellett nagy botrányt okozott az is, hogy egyes munkavállalók azt a megbízást kapták, figyeljék meg a szemétszállítókat, miként végzik a munkájukat. Információink szerint most ezek a dolgozók is megkapják az egyszeri pluszjuttatást a Karácsony Gergely-féle fővárosi vezetés döntése értelmében. Mint arról beszámoltunk, a múlt heti sztrájk alkalmával a szemétszállítók többek között azt is sérelmezték, hogy a Hulladékgazdálkodási Divízió az övékénél magasabb bérezéssel vett fel olyan, jórészt nyugállományú rendőröket ellenőrnek, akik személyautóval követik a szemétszállító autót, és azt figyelik, kapnak-e kenőpénzt a hulladékszállítók, és be van-e jelentve az a kuka, amelyet kiürítenek.

Múlt héten csütörtök este állapodott meg a Budapesti Közművek és a munkavállalók képviselete a fővárosi hulladékszállítási közszolgáltatás újraindulásáról, miután előtte három napig nem szállították el a szemetet a fővárosban. A megállapodásban szerepel többek között az, hogy a hulladékgazdálkodási és a köztisztasági közszolgáltatásban dolgozók, illetve az azokat közvetlenül kiszolgáló területek dolgozói egyszeri, bruttó kétszázezer forint összegű rendkívüli rezsitámogatást kapnak. Emellett a Budapesti Közművek minden nem vezető beosztású dolgozója részére bruttó 120 ezer forint karácsonyi jutalmat fizet 2022 decemberében.

Rosszul érinti a fővárosi szemétszállítókat, hogy azt a többletforrást, amiért csak ők sztrájkoltak, a fővárosi cégeknél is megkapják a dolgozók – tudtuk meg lapunkhoz eljuttatott belső információkból.

Úgy tudni, hamarosan elkezdődnek a 2023. évi bértárgyalások, és ha ebben nem lesz eredmény, januártól leállhatnak a munkával. Azt szeretnék ugyanis, hogy ne csak egyszeri juttatást kapjanak, hanem radikálisan emeljék meg a bérüket. A Metropol című fővárosi lapnak nyilatkozó szemétszállítók többek között arról is beszéltek, hogy jelenleg csak becsületből viszik el a szemetet a fővárosban. „Kiszúrták a szemünket ezzel az alkalmi támogatással, de ez nem igazi béremelés. Láttuk, hogy öntötte el a mocsok Budapestet, ezért hagytuk most abba a sztrájkot, becsületből, nem azért, mert egyetértenénk ezzel a megegyezéssel. De ha a cégvezetés ezt teszi, januárban újrakezdjük” – közölték. Volt, aki úgy fogalmazott a lapnak: „Pofátlanság, amit a cég meg »KariGeri« művel velünk. Ideküldik nekünk ezt a kikent-kifent ficsúrt tárgyalni, és a kétmilliós karórájában azt mondja, hogy nincs pénz?! Csoda, hogy nem durrant ott el az agya valakinek a tárgyalásokon.”

Mint ismeretes, a Budapesti Közművekben önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízióban október 4-én reggel munkabeszüntetés kezdődött. A szemétszállítók többek között azt sérelmezték, hogy a főváros baloldali vezetése hazugságokat terjeszt a fizetésükről. A Blikk tudósítása szerint a fővárosi cég baloldali vezetése korábban elbocsátással fenyegette meg a sztrájkolókat. A szemétszállítók állandósult problémáiról, nehéz helyzetéről lapunk több cikket is írt, egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy volt olyan eset, hogy a kánikulában nem osztottak védőitalt a dolgozóknak, és sok volt az üzemi baleset is.

Borítókép: megtagadták a munkát a kukások a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Ecseri úti telephelyén (Fotó: Mirkó István)