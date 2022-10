Bezárja Miskolc balliberális vezetése a termálfürdőit

Eljátszotta a maradék bizalmat is a baloldali városvezetés Miskolcon, miután újabb szakmaiatlan, átgondolatlan és kaotikus döntéseket hozott, jelen esetben a miskolci fürdők bezárása kapcsán

– jelentette ki péntek délben sajtótájékoztatón a Fidesz miskolci frakcióvezetője. Nagy Ákos kiemelte: nem véletlen szervezték a tájékoztatót a barlangfürdőhöz, hiszen az elmúlt évek adatai alapján a miskolctapolcai létesítmény az egyik legkeresettebb vidéki turisztikai célpont lett Magyarországon. Megelőzték látogatószámban az egri várat, a hévízi és zalakarosi fürdőket és más hagyományos turisztikai fellegvárakat is.

Vagyis Nagy Ákos szavai szerint a miskolctapolcai fürdő lett országosan is az elsődleges turisztikai célpont.

– Ráadásul a barlangfürdő mindig nyereséges volt, ennek ellenére a városvezetés most a bezárásáról döntött. Pedig a létesítmény akár némi belépőár emeléssel együtt nullszaldóval vagy minimális veszteséggel fenntartható lenne. Meg kell említeni azt is, hogy a fürdő mikroklímája miatt hosszú távon nem lehet víz és megfelelő páratartalom nélkül a barlang, mert veszélyezteti a fennmaradását. Voltak is komoly problémának, amikor a járványhelyzet alatt hosszú időre bezárták a barlangfürdőt és leengedték a vizet – emelte ki Nagy Ákos.

A fideszes frakcióvezető hozzátette: nagyon fontos további következmény, hogy a Miskolctapolcán működő szállodákat, turizmusból élő vállalkozásokat teljes mértékben ellehetetleníti a barlangfürdő bezárása.

Szavai szerint azonban a baloldali városvezetés és Veres Pál polgármester egyetlen éjszaka alatt megpecsételte Miskolc turizmusának sorsát. – A miskolci fürdők nettó árbevétele az elmúlt évben megközelítette az egymilliárd forintot. Ekkora kiesés mellett a szállodaipar és a vendéglátás is újabb egymilliárd forintot bukhat majd el a városvezetés káoszos döntésével. Nem is beszélve arról, hogy 110 dolgozót utcára tesznek, és egyelőre csak ígéret az ő továbbfoglalkoztatásuk – hangsúlyozta Nagy Ákos.

A Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője kitért arra, hogy hasonlóan megdöbbentő a helyzet a Selyemrét Strandfürdő bezárása kapcsán is.

A városban ez a fürdő önálló termálkúttal rendelkezik, a vízellátást két nagy hozamú, 43-45 Celsius-fokos kút biztosítja. A vizet tehát nem kell melegíteni sem gázzal, sem távhővel. Sőt a medence felett található sátrat sem kell külön fűteni, ugyanis 24 Celsius-fokos hőmérséklet állítható elő csak a termálvíz segítségével. A városi sportuszodában azonban kell fűteni a vizet, méghozzá évente harmincezer köbmétert, azt azonban mégsem zárják be

– mutatott rá Hollósy András. A politikus kifejtette, hogy a Selyemréti Strandfürdőben több száz sportolni vágyó idős és fiatal indítja a reggeleit vagy a nap végén itt kapcsol ki. Mint elmondta: az egyik legnépszerűbb fürdőben ráadásul gyógytestnevelés is zajlik, amit most szintén egy tollvonással megszüntetnek. – A Fidesz és a KDNP frakciói felszólítják Veres Pál polgármestert és a miskolci városvezetést, hogy vizsgálják meg és bírálják felül döntésüket, csoportosítsák át a város idegenforgalmi adóbevételeit, turizmusfejlesztési hozzájárulásait, hogy megmenthetők legyenek Miskolc termálvizes fürdői – tette hozzá Hollósy András.

