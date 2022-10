Márki-Zay Péter: ugyanazok az amerikai tanácsadók segítették a kampányát, mint Karácsonyét

A kampányfinanszírozási ügy legújabb részlete meglehetősen kellemetlen kérdéseket feszeget.

Mi értelme volt az előválasztásnak?

Valójában kik és honnan határozzák meg az ellenzék politikáját, stratégiáját és személyi összetételét?

És egyáltalán kik ezek az emberek, akik rátelepedtek a magyar politikára és a hazai baloldalra?

Márki-Zay elszólásából világossá vált: a tengerentúlon mondják ki a döntőt szót az ellenzék ügyeit illetően, az igazán fontos döntések ott születnek.

Kikből áll ez a csapat?

Utóbbi kérdést feszegetve több oknyomozó cikkel is jelentkezett a Kontra, bemutatva azt a csapatot, amely a háttérből irányította a baloldal kampányát.

Az Action for Democracy alapítója és igazgatósági tagja az a Korányi Dávid, aki hivatalosan Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója, és aki munkájának nagy részét New Yorkban végzi. Bemutattuk, hogy

a szervezet hogyan kötődik Soros Györgyhöz. Bár vezetőik aktivista civilekként határozzák meg magukat, ez közel sem fedi a valóságot.

Már csak azért sem, mert a tanácsadó testület tagjainak jelentős része helyet foglal az amerikai üzletember által létrehozott European Council on Foreign Relationsben (ECFR) is, ideértve Korányit is.

A tanácsadó testület elnöke, Kati Marton szintén Soroshoz és a demokratákhoz köthető. Sőt, a tűzhöz közel álló 444 szerint itt dolgozik a NATO egyik tábornoka, Obama volt miniszterhelyettese, valamint Jami Miscik, a CIA korábbi igazgatóhelyettese is. Ez utóbbi azt feltételezi, hogy az AfD-nek amerikai titkosszolgálati bekötései is lehetnek.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Kurucz Árpád)