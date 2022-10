Guruló dollárok Amerikában is

Az elmúlt időszak egyik vezető híre az immár dollárbaloldalnak nevezett ellenzék környékén dagadó kampányfinanszírozási botrány, mely mára a hódmezővásárhelyi polgármester mellett Budapest főpolgármesterének személyét is elérte, hiszen nemrég a hozzá köthető Kilencvenkilenc Mozgalom is gyanúba keveredett. A hódmezővásárhelyi vezető ugyanis úgy nyilatkozott, hogy a kampány végén a számlákat már az Action for Democracy amerikai civil szervezet segítségével fizették ki. Ezen szervezet elnöke egyébként a főpolgármester főtanácsadója volt, aki még a Bajnai-kormány idején tevékenykedett: mint államtitkár a kormányfő egyik legfőbb bizalmasa volt.

A hatályos magyar szabályozás értelmében egyetlen párt sem fogadhat el névtelen adományt, valamint külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást.

A Partizán nevű baloldali online csatorna működése és általában az ellenzék kampányfinanszírozása kapcsán napvilágot látott tények azonban mind azt a képet látszanak erősíteni, hogy a pártfinanszírozás szempontjából tiltottnak minősülő külföldi hozzájárulásokból támogathatták a hazai baloldalt a kampányidőszakban.