Guruló dollárok: A Partizántól Juhász Péterig

A baloldali pártok és médiájuk működése kapcsán az elmúlt időkben egyre gyakrabban kerül elő az a felvetés, hogy nem törvényesen, és nem a társadalmi normáknak megfelelő módon jutnak hozzá a sokszor külföldi eredetű finanszírozáshoz, a magyar belügyek befolyásolását is lehetővé tevő, jelentős nagyságrendű anyagi támogatásokhoz – írja a Tűzfalcsoport.

Tavaly decemberben jelentette be például a Partizán közéleti csatorna a Facebook-oldalán, hogy a médium mögött álló Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány két igen jelentős, meghívásos pályázaton is díjazásban részesült: a German Marshall Fund kiírásán 15 ezer dollárt, míg a The Foundation for Democracy and Pluralism pályázatán 200 ezer eurót kaptak. Utóbbival kapcsolatban kiderült, hogy a pályázatot kiíró alapítvány egyik vezetője az a Daniel Sachs, aki a Soros György-féle Open Society Foundations nemzetközi tanácsadói testületében is pozíciót tölt be. A washingtoni székhelyű Marshall Fund donorlistáján pedig közvetlenül is ott találjuk Soros alapítványát.

A Gulyás Márton újságíró fémjelezte Partizánnal kapcsolatban lehetett olvasni a magyar sajtóban arról, hogy együttműködésben állt az adatszolgáltató DatAdattal is, amely a korábbi baloldali kormányzatokban szerepet vállaló Szigetvári Viktorhoz és Ficsor Ádámhoz köthető cég.

A DatAdat az idei országgyűlési választási kampányban is szerepet kapott, méghozzá Márki-Zay Péter kampánygépezetében. Gulyás Márton és Márki-Zay is beszélt arról, hogy amerikai, és pedig a Soros-hálózathoz köthető források is ott vannak az adományozóik között. A hírek szerint a Partizánt és Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmát segítő DatAdat egyébként a kampánytechnológiai fejlesztésekre is specializálta magát. Maga a technológia is kérdéseket vet fel, míg a nemzetbiztonsági szempontból is problémás külföldi kampányfinanszírozás törvényileg tiltott cselekménynek számít ma Magyarországon.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 2016-os alapítású DatAdat árbevétele meghaladja a kétmilliárd forintot (2 033 604 000 forint). A trendek szerint a balliberális kötődésű cég árbevétele és üzemi tevékenységének eredménye is nőtt, vagyis a többi között az elszámolt értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevételek is igen szépen hoztak a konyhára a politikusi vállalkozásnak, és ebből vélhetően jutott elegendő az összesen 15 fős alkalmazotti gárda bérezésére is. Persze az a Ficsor Ádám, aki annak idején vállalati pénzügyek szakirányon tanulta tovább a közgazdaságtant, és saját bevallása szerint kezdetektől nem vonzotta a multivállalatok világa, érthető módon már korán a megfelelő politikai hátterű cégek – kisebb vagy közepes gazdasági súlyú vállalkozások – világában érezte komfortosan magát. Az alapítás után csatlakozott a céghez Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök EBIT Consulting nevű vállalkozása, és Bajnai egy 2018-as érdekeltségi nyilatkozatában már közvetett tulajdonaként (10 százalékos tulajdonrészként) szerepeltette a DatAdatot.

A nemzetközi hálózatosodást jelzi, hogy a cégcsoport észtországi vállalkozásaiban (DatAdat OÜ, illetve a Datapraxis OÜ) is kapott szerepet Ficsor és Szigetvári. A baltikumi „kaland– valószínűleg az adóparadicsom kínálta előnyökről szól; a cégről elérhető információk szerint például az előbb említett DatAdat OÜ három évvel ezelőtt alakult, és 2022 második negyedévében nem volt regisztrálva alkalmazott. A cég bevallott adózása a nemzeti adókat tekintve nulla euró, a munkaadó nulla euró, míg a forgalma ugyanakkor 972 298 euró (mostani árfolyamon mintegy 405 millió forint). A Datapraxis brit ügyvezetője, Paul Hilder pedig hosszú időn át Soros-kötődésű online platformok alapítójaként, illetve kampányigazgatójaként is működött – olvasható a Tűzfalcsoport oldalán.