Maximum 180 napra kérhető a veszélyhelyzet meghosszabbítása

Áttekintve az európai országok különleges jogrendi szabályozását, megállapítást nyert, hogy több ország is időbeli korlátot állapít meg a veszélyhelyzet, illetve az annak megfeleltethető különleges jogrendi kategóriának az elrendelése és a meghosszabbítása tekintetében is. Erre, valamint arra figyelemmel, hogy veszélyhelyzet alatt az alapvető jogokat korlátozó intézkedések meghozatalára is lehetőség van – mint ahogyan ez a koronavírus-világjárvány alatt is történt – indokolt a veszélyhelyzet Országgyűlés általi meghosszabbítására időkorlát megállapítása. Hasonló időkorlátot alkalmaznak a veszélyhelyzet meghosszabbítása tekintetében például Olaszországban, Lettországban és Finnországban