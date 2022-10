Tállai András: Egyensúlyban marad a jövő évi költségvetés is

– Csődhelyzet van, nem államcsőd, hanem kormányzati csőd. Ötlet nincs a kezelésére, a putyini érdekeket próbálja kiszolgálni a miniszterelnök – mondta mai napirend előtti felszólalásában az MSZP országgyűlési képviselője a Parlamentben. Vajda Zoltán szerint olyan megélhetési válság van, amelyre évtizedek óta nem volt példa.

A baloldali politikus állította; már nyár előtt kérte a kormányt, hogy ne fogadják el a költségvetést, várjanak még vele, és csak decemberben tárgyalják. Vajda Zoltán szavai szerint nem örül, hogy igaza lett, de mint fogalmazott: mostanra a kormány is belátta, hogy megbukott a költségvetés.

Az újratárgyalás előtt álló büdzsét ettől még gigantikus megszorítócsomagnak látja.

– Egyes területeken az infláció miatt tízszázalékos elvonást jelentenek a forrásbővítések – fejtegette.

Vajda Zoltán világossá tette: új költségvetést várnak, rezsistopra, és a megélhetés biztosítására van szükség. Emellett az energiahordozók áfáját és a rendszerhasználati díjat kell csökkenteni az MSZP szerint. A szocialisták szerint a másik megoldás az lenne, ha minden nyugdíjas azonos összegű 13. havi nyugdíjat kapna jövő februárban, és ugyanez vonatkozna a nyugdíjprémiumra is.

Tállai András, a pénzügyminiszter helyettese válaszában elmondta, hogy

az idei, 2022-es költségvetés működőképes, fizetőképes, teljesíthető. Hozzátette: a nyugdíjasoknak ki fogják fizetni az inflációkövető nyugdíj-kiegészítést, és nyugdíjprémium is várható.

– Nem csorbultak a családtámogatások, az adókedvezmények. A költségvetés takarékos és szigorú, ezért kellett átrendezés – fogalmazott Tállai.

A miniszterhelyettes szerint

a költségvetés módosítása nem újszerű dolog.

A Fidesz-kormány is csinálta ezt korábban, amikor uniós szinten is példamutatóan csökkentette a költségvetési hiányt. De az MSZP–SZDSZ által támogatott kormány is így tett, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is.

Mint fogalmazott a jobboldali kormány „egyenesbe hozta a költségvetést, a devizaválságból kétmillió szerződött embert mentettek ki.”

Tállai András válasza második felében

a jövő évi büdzsével is foglalkozott, erről azt mondta, hogy a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is egyensúlyban tud maradni.

Szavaiból kiderült, hogy a rezsivédelmi alap és a honvédelmi alap a két prioritás. Előbbi felülről nyitott, így tudják finanszírozni a rezsicsökkentést jövőre is. – A nyugdíjasok számára lesz 13. havi nyugdíj, és maradnak a családtámogatások is – mondta még a jövő évi költségvetésről, amelyben szükség esetén lesz munkahelyvédelmi akcióterv is.

A költségvetés háromnegyed részét nem érinti az infláció mértéke

– szögezte le válasza végén Tállai András.