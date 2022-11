Az NKE rektora megemlítette Szent II. János Pál 1990. január 1-jén, a béke világnapján tartott mérföldkőnek számító beszédét, melyben a pápa azt mondta, hogy a háború bármely formája globális szinten felbecsülhetetlen ökológiai károkat okozna. De még a helyi vagy regionális háborúk is, bármilyen korlátozottak is, nemcsak az emberi életet és a társadalmi struktúrákat pusztítják el, hanem a földet is károsítják, tönkretéve a termést és a növényzetet, mérgezve a talajt és a vizet.

A háborút túlélők kénytelenek nagyon nehéz környezeti körülmények között új életet kezdeni, ami viszont rendkívüli társadalmi nyugtalanságot eredményez, ami további negatív következményekkel jár a környezetre nézve.

Deli Gergely hozzátette: a Szentszék elkötelezettségét mi sem szemlélteti jobban, mint Ferenc pápa üzenete, aki kijelenti, hogy csak a béke lehet szent, a háború soha. Nincs szent háború. Ez különösen igaz, ha megnézzük azokat a környezeti károkat, amelyeket a bolygó csak a XX. században elszenvedett. Ferenc pápa szerint a háborúknak olyan drámaian negatív ökológiai következményei vannak, amelyek sem az igazságos háború elméletének klasszikus, sem a modern értelmezései alapján nem igazolhatók – fejtette ki az NKE rektora.

A természet védelme nem esik távol a katolikus egyház koncepciójától. Igaz ugyan, hogy csak az elmúlt években vált általánosan hangsúlyossá, hogy a természeti értékeket meg kell őrizni, de ez a katolikus teológiai számára ez mindig is evidencia volt – írják.

A teremtés könyve ugyanis arról értesít bennünket, hogy az ember sajátos felelősséget kapott az Istentől, amikor a Teremtő rábízta a teremtményeket jelképező édenkertet. A katolikus filozófiában tehát akár beszélünk a teremtett világ védelméről kifejezetten, akár nem, mindig is evidenciának számított, hogy az ember nem korlátlan ura a teremtett világnak – mondta köszöntőjében a PPKE rektora.