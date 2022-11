Németh Szilárd: Veszélyes korban vagyunk és rosszak a brüsszeli üzenetek

Veszélyes korban élünk és rosszak a brüsszeli üzenetek – mondta el Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke a Wekerle és Kispest polgárainak tartott fórumbeszélgetésen szerdán. Mint mondta, az Európai Unió nem tudja, hogyan kellene a nemzetek élére állni és hasznosan cselekedni, a migrációs helyzet óta nem sikerül megfelelő üzenetet megfogalmazniuk.

Németh Szilárd a 2015-ben induló migrációs válságról szólva elmondta, abban az évben az európai illegális migráció összesen 37 milliárd eurós üzlet volt, ami azt mutatja, hogy voltak olyanok, akik a migrációban pénzügyileg érdekeltek voltak. A politikus szerint a baloldal folyamatosan külföldi érdekeket szolgál, ezt tették a migrációs válságban és ma is, amikor az európai szankciókról van szó.

Óriási nyomás van a magyar határon, hiába szól most minden az orosz–ukrán háborúról, ha az utóbbi években nem nyert volna a Fidesz, akkor kerítés sem lenne, ami megvédi hazánkat a migráció veszélyeitől – fogalmazott Német Szilárd. Hozzátette, a migránsok gazdaságba integrálása sikertelen volt Nyugat-Európában, ez ma már tisztán látszik.

Európa szankciós politikájáról szólva Németh Szilárd elmondta, a nemzetek összekapaszkodása helyett az unió sikertelen gazdasági szankciókat vezetett be Oroszország térdre kényszerítéséért. Európa függ az orosz gáztól és olajtól, ezért is veszélyes, hogy az unió az energiahordozókra is kivetette a szankciókat. A szankciók miatt végül nőttek az energiaárak, és bár a hazánk számára az idei tél meg van oldva, a jövő azonban mindenki számára kérdéses – magyarázta Németh Szilárd. A háború árát ki kell fizetni, ráadásul úgy, hogy közben nem a megfelelő intézkedéseket hozza Brüsszel – mondta el a Fidesz alelnöke. Hozzátette, a nemzeti összefogás talán még soha nem volt olyan fontos, mint a mostani helyzetben.

Borítókép: Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke (Fotó: Németh Szilárd Facebook-oldala)