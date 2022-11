Rendszámtáblát árulnak az államtagadóknak

40 000 forintért, azaz a szerintük nem létező Magyarország nevű köztársaság hivatalos pénzneméért cserébe árulnak egyedi, a magyar hatóságok által el nem ismert rendszámtáblát a szektatagoknak kiküldött e-mailben. Természetesen a rászedett áldozatok azt hiszik, ezáltal majd nem vonatkoznak rájuk a magyar jogszabályok a közutakon, sőt a kötelező biztosítás és a gépjárműadó alól is mentesülnek […] a jó magyar forintért a rendszámtáblához még egy kamuforgalmit is adnak

– olvasható a rendőrségi körökben népszerű Zsaruellátó nevű Facebook-csoport egyik bejegyzésében. Az írás szerzője felhívja a figyelmet, hogy a nem hivatalos egyedi azonosítókat, forgalmikat pénzért árusítók neve saját biztonságuk érdekében sehol nincs feltüntetve, csak e-mailekben kommunikálnak a lehetséges vevőkkel. Amennyiben előleget is hajlandók fizetni az állam létét tagadó összeesküvéselmélet-hívők, akkor további rendszámtáblákat is kisorsolnak köztük a „Magyar Köztársaság Közigazgatási Hivatal”, „Gépjárműcsoport” elnevezésű kamuhivatalok nevében tevékenykedők.



Idézzük H. Lászlóné kommentjét a bejegyzéshez – betűhíven:

Félkegyelmű az aki azt hiszi, hogy ez az ország, még magyarország! Pedig, csak egy magyarország nevű cég, ami amerikában van bejegyezve! Aki nem hiszi utána tud járni, hogy igaz!

Az asszony pontosan összefoglalja az UCC-mozgalmak hitvallását.

Időközben egy videó is terjed a világhálón.

Egy ismeretlen személy közterületen lecseréli egy személyautó rendszámát a mozgalom által elfogadott rendszámra. Ezzel bűncselekményt követett el, mivel a törvény szerint aki egyedi azonosító jelet eltávolít, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A valótlan azonosító jeleket tartalmazó rendszámtáblákkal üzletelők pedig egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztést kockáztatnak, hiszen üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el a bűncselekményt.

Amint azt a Magyar Nemzet korábban már megírta, gyorsan terjed a legnagyobb közösségi oldalon az UCC-szektás gondolkodásmód, aminek lényege, hogy a magyar állam nem is létezik, hiszen az általuk hivatkozott UCC-jogszabály (Amerikai kereskedelmi egyezmény) szerint, ami nem is vonatkozik hazánkra, Magyarország csak Amerikában bejegyzett cég. Egy másik elmélet hívői szerint a több mint tíz éve hatályos alaptörvénnyel a Magyar Köztársaság megszűnt, a regnáló kormányok és a parlament döntései érvénytelenek.

Egyes elemzések már több tízezerre teszik az állam létét tagadó összeesküvéselmélet-hívőket, akik közül néhány ezer lehet radikális, akik gondolkodás nélkül áthágják Magyarország törvényeit is.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy saját rendőrséget kezdtek toborozni a konteóhívők, ami miatt Baranya megyében büntetőeljárás is indult. Ugyancsak eljárások sora kezdődött azért, mert egyesek saját maguk által készített igazolványokat lobogtatva ellenszegültek a rendőri igazoltatásnak, ami már hivatalos személy elleni erőszaknak minősül. Az UCC-mozgalmakhoz tartozó személyek által kiállított forgalmik, jogosítványok addig csak betűkkel telerótt papírfecnik, amíg valaki azok felhasználásával nem követ el csalást, amíg csak mutogatja a rendőrnek, nem bűncselekmény. Igaz, ha nem igazolja magát hivatalos irattal vagy az UCC-jogosítvány birtokában elindul egy gépjárművel, máris szabálysértést követ el, és jön a feljelentés. Egyre gyakoribb az is, hogy az államtagadók a kamuirataikat mutogatva szeretnének tankolni a hatósági áras üzemanyagból a benzinkutakon, ám a kútkezelők ragaszkodnak Magyarország hivatalos irataihoz, például a forgalmihoz. Ebből aztán előbb vita, majd rendőri intézkedés lesz, vagy az államtagadó megtankol piaci áron.

