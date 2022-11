Rétvári Bence: A DK büszke arra, hogy akadályozza az uniós és hazai források felhasználását a pedagógusok bérének emeléséhez

Hegedűs Andrea napirend előtt arról beszélt, emberek milliói kerültek megélhetési válságba a kormány miatt, eközben az unióból sem jönnek a források, mert „Magyarország nem jogállam”.

A DK képviselője szerint a kormány az oktatást is tönkretette, iskolákat zárnak be országszerte. Hegedűs Andrea hangoztatta: a baloldali kormány idején ötvenszázalékos béremelést adtak a pedagógusoknak, szabadabban működött az oktatás, volt sztrájkjog, szabad volt a tankönyvválasztás és helyi szinten döntöttek az intézmények vezetőiről. Szerinte tanári pályára is többen jelentkeztek, mint most, de egyetemre is kevesebben járnak ma, mint a Gyurcsány-kormány idején. Beszámolt arról is, hogy pártja árnyékkormánya már egyeztetett az oktatási szakszervezetekkel. 45 százalékos béremelést, a túlórák kifizetését és a sztrájkjog visszaállítását követelte a pedagógusok számára.

Rétvári Bence a szabadság említése kapcsán arra emlékeztetett, hogy 2006-ban gumilövedék, gumibot és kardlapozás volt a válasz a békés tüntetésre.

– Jelenleg azonban senkinek nem kell attól tartania, hogy ha kimegy az utcára, bántalmazzák hatósági emberek – jelentette ki a Belügyminisztérium államtitkára, aki egyúttal rámutatott:

a DK büszke arra, hogy akadályozza az uniós és hazai források együttes felhasználását a pedagógusok bérének emeléséhez.

Szólt arról is, hogy míg 2010-ben ötezernégyszázan tanulhattak pedagógusnak ösztöndíjjal, idén több mint hatezerhétszáz hallgatót vettek fel. – A kormány törekszik a pedagógusok legfontosabb követelése, a béremelés biztosítására – hangsúlyozta. Rétvári Bence egyértelművé tette azt is, hogy a diákok nem Dobrev Klára és árnyékkormánya, valamint árnyék-oktatásiminisztere mellett tüntettek.