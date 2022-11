Rétvári Bence: Nekünk az volt a fontos, hogy legyőzzük a járványt

– Nekünk az volt a fontos, hogy legyőzzük a járványt. A legkiválóbb tudósokat vontuk be ebbe a tevékenységbe, minden nemzetközi szervezettel konzultáltunk, legyen az WHO vagy mások, amelyek jónak minősítették Magyarország járványügyi védekezését. Örülünk annak, hogy a járványt valóban a világon elsők között az egyik leggyorsabban tudtuk legyőzni, és ebben bizony a hatféle vakcinának is szerepe volt. Sajnáljuk, hogy ebben a baloldalról nem kaptunk támogatást – zárta szavait Rétvári Bence.