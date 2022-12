Ezer embernek osztottak ételt az ökumenikusok

– Gyerekkoromban én is szegény voltam, de azt könnyebb volt átélni, elviselni, mert beleszülettem. Ma azt látom, hogy mind több a lecsúszott ember, akiknek nem is olyan régen még jobban ment. Csak azt mondhatom nekik, hogy nem panaszkodni kell, hanem beleállni, kibírni, átvészelni. És ehhez itt vagyunk mi is, hogy segédkezet nyújtsunk – magyarázza a volt köztársasági elnök felesége, Makray Katalin, aki minden évben osztja az ételt ebben a karácsonyi sátorban.

Borítókép: Szeretetvendégség Csepelen (Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet)