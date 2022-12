Tovább gyűjti az adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet

Megközelítette az 55 millió forintot az Ökumenikus Segélyszervezet idei Adventi adománygyűjtésére beérkezett felajánlások összege, de az akció folytatódik

– erről beszélt lapunknak a segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Gáncs Kristóf elmondta, harmincmillió forint a Tesco-áruházakban gyűlt össze, ahol a támogatók 250, online pedig ötszáz és ezer forint értékű adománykuponokat vásárolhatnak, míg mintegy 25 millió forintot az 1353-as adományvonalon és a segélyszervezet online felületén keresztül juttattak el az ökumenikusokhoz. – Azt reméljük, hogy ez még csak az első fele a gyűjtésnek, és a következő hetekben is azon leszünk, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani az adventi akciónkkal. Az önkéntesség világnapján hálásan köszönjük az eddigi segítséget, azoknak is, akik az idejüket áldozzák arra, hogy velünk segítsenek – tette hozzá.

Gáncs Kristóf kifejtette: az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi adománygyűjtésének nagyon erős hagyománya van, és a közösséghez évről évre egyre többen csatlakoznak.

– Ez az év abban különleges, hogy korábban, már november 7-én elkezdtük a gyűjtést, előzőleg ilyenre még nem volt példa. Azzal a reménnyel indítottuk az idei akciót, hogy így még több emberhez eljut az üzenetünk, és többen csatlakoznak az összefogáshoz. Erre nagy szükség van, mert a rendkívüli kihívások és a gazdasági válság miatt megnövekedtek a kiadások – mondta el Gáncs Kristóf. Annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, több figyelemfelhívó akciót szervezett az Ökumenikus Segélyszervezet. Így többek között ismert emberekkel mézeskalács szíveket sütöttek, legutóbb pedig az ­1353-as adományvonalat rakták ki önkéntesek segítségével.

Fontos, hogy az Étel. Otthon. Esély. mottóval meghirdetett országos akcióhoz idén is többféleképpen lehet csatlakozni: az 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forintot lehet adományozni.

Bankkártyával a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan lehet adakozni, de továbbra is mód van az átutalással és csekken történő fizetésre is. Folyik a Tesco-áruházakban az adománygyűjtés, továbbá személyes adományozásra is van lehetőség. A segélyszervezetnek az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén felállított adománypontján is lehet segíteni, itt önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. Emellett országszerte a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban is várják a pénzfelajánlásokat.

Borítókép: Az 1353-as számon lehet adományozni (Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet)