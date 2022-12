Hornung Ágnes: Nélkülözhetetlen, hogy az egyszülős családokat is támogassák

Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2018 óta működteti az Egyszülős Központot, amely nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is úttörő kezdeményezésnek számít. A központ azzal a céllal jött létre, hogy egyenlő esélyt teremtsen a több mint félmillió egyszülős gyereknek, és segítse az egyszülős családok mindennapjait. Az Egyszülős Központ segítő és közösségi tér is egyben: gyakorlati segítséget nyújtanak, rendszeres programokat, képzéseket szerveznek, támogató közösséget építenek az egyszülős családban élőknek, a szülőknek és gyerekeiknek is. A gyermekeket délutánonként korrepetálásokkal is segítik.