Mi gyógyítja a lelki sebeket?

A táborban is azt látom, hogy a zene hidat épít önmagunk és egymás felé. Igazi közösséget kovácsol, amely megerősít, és orvosság a félelmek és a szorongások ellen. Erre nem csupán a gyermekeknek van szüksége, hanem az egyedül maradt szüleiknek is. Egy gyermek akkor van jól, ha az őt nevelő szülő is kiegyensúlyozott. Itt nemcsak a szülők, hanem a gyerekek is egymásra hangolódnak. Azt látják, hogy a másik gyerek is küzd valamilyen problémával, hiszen mindnyájukat érte valamilyen trauma, nem tudnak kimaradni a gondokból. Ezért is fogalmazódott meg bennem, hogy az egyéves mentorprogram keretén belül, ősztől zenés-beszélgetős esteket szerveznék a gyermekei­ket egyedül nevelő szülők számára. Meghívnánk hasonló gondokkal küzdő zenészeket, színészeket, tudósokat, ismert embereket, akik mesélnek az életükről. Közben a zene által kinyitnak egy olyan lélekkaput, amely segítene a szülőknek, hogy érezzék meg, nincsenek egyedül. További terveink között szerepel egy kórus létrehozása a mentorprogram keretében, ahol együtt énekel a szülő a gyerekkel, ez szintén értékes közös időtöltést ígér. Életre szóló élmény lehet. Ez a táborban is jól működik, együtt énekelnek, együtt vesznek részt a programokon.