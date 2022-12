Magyarország ellen mesterkedik Brüsszelben a dollárbaloldal

A Fidesz alelnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, ami az uniós források körül zajlik Brüsszelben, az egy bohózatba illő tragédia, a források visszatartása kettős mércén alapuló politikai nyomásgyakorlás. Migrációellenességünk, békepártiságunk és a brüsszeli szankciókkal ellentétes álláspontunk miatt büntetik Magyarországot. Pedig a Covid utáni újjáépítési vagy a kohéziós pénzek nem könyöradományok, szerződések alapján járnak, mivel teljes jogú tagjai vagyunk az Európai Uniónak – hangsúlyozta Németh Szilárd. Elmondása szerint a kondicio­nalitási eljárást még nem zárták le, pedig mind a tizenhét feltételt teljesítettük, de ezek mellé újabbakkal állnak elő. Ennek ellenére reméli, a helyreállítási terv elfogadása lehetőséget teremt arra, hogy jövőre megnyíljon a több milliárd eurós uniós kassza. Ebből fedeznék a pedagógusok teljes bérrendezését is, ami a következő években a 440 ezres átlagról nyolcszázezer forintra emelést jelentene.

Sajnos a dollárbaloldal Brüsszelben azon mesterkedik, hogy hazánk ne kapjon egyetlen centet sem. Felháborító, hogy ezek az ellenzéki politikusok, akik EP-képviselőként nettó hatmilliót keresnek havonta, azon ügyködnek Brüsszelben, hogy a magyar pedagógusok ne kaphassák meg a nekik járó béremelést – vélekedett a Fidesz alelnöke.

Mint mondta, a baloldaliak abban érdekeltek, hogy a pedagógusok problémája ne oldódjon meg, és minél több embert Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP ellen hergeljenek. Ezt tették a migrációs és a járvány okozta válságok idején is. Ők nem Magyarországot, nem a magyar embereket képviselik, mindig idegen érdekeket szolgálnak – jegyezte meg.

Az árstopok fenntarthatóságával kapcsolatban Németh Szilárd elmondta, az üzemanyagárstopot a kormány már 13 hónapja tartja fenn, azóta 480 forintba kerül a benzin és a gázolaj. A magyar családok így hosszú ideje a leg­alacsonyabb árat fizetik az üzemanyagért Európában. Hasonlóképpen egyedülálló a rezsicsökkentés is, ami pedig átlagosan havi 181 ezer forint megtakarítást jelent a magyar háztartásoknak. Tegnaptól viszont életbe lépett az elhibázott brüsszeli olajembargó is, ami bár hazánkra átmenetileg nem vonatkozik, de az egész Európát sújtó veszélyes gazdasági és társadalmi következményei alól mi, magyarok sem tudunk kibújni. A helyzetet a százhalombattai olajfinomítóban felmerült problémák is nehezítik – jelezte a Fidesz alelnöke.

A baloldal külföldi kampányfinanszírozásáról is kérdeztük a Fidesz alelnökét. Ezzel kapcsolatban elmondta, a dollárbaloldalhoz külföldről törvénytelenül érkezett és gyanúsan eltüntetett milliárdok a háromszorosát teszik ki annak, amit itthon az állam jogszabályokban rögzített és ellenőrzött módon juttat a választások támogatására.

Így nemcsak erkölcsi és politikai aggályokat, hanem büntetőjogi és nemzetbiztonsági kockázatokat is jelentenek. Ezért is nyomoz az ügyben a rendőrség, az adóhatóság és a titkos­szolgálat is. Gyurcsány Ferencnek, Karácsony Gergelynek, Bajnai Gordonnak és Márki-Zay Péternek végre be kellene fejeznie ezzel kapcsolatban a hazudozást.

– Vallják be, kiktől, mennyit és mire kapták a dollármilliókat, és akik adták, azok mit kértek tőlük cserébe – zárta Németh Szilárd.

Németh Szilárd: Az uniós források körül bohózatba illő tragédia zajlik Brüsszelben (Fotó: Petőfi Népe/Bus Csaba)