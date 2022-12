Nacsa Lőrinc: Ködösít a baloldal a kampányfinanszírozási ügyben

Hozzátette: mára bebizonyosodott, hogy hazugság a baloldalnak az a korábbi állítása, mely szerint az adakozás csak az Action for Democracy nevű szervezet honlapján keresztül, útlevélszám megadásával volt lehetséges. Nacsa Lőrinc kiemelte: Márki-Zay Péter, „a dollárbaloldal miniszterelnök-jelöltje” bevallotta, hogy nem csak magyar állampolgárok adhattak pénzt a kampányra, emellett Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester egykori tanácsadója és az Action for Democracy nevű civil szervezet irányítója pedig elmondta, hogy a szervezet közvetlen módon keresett fel támogatókat e-mailben és a közösségi médián keresztül is.

— Közösségimédia-kampánynak nem található nyoma az Action for Democracyhoz köthető Facebook-oldalon — mutatott rá a KDNP-s politikus.