Országos szakmai tanácskozást szervez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a tanárok ügyében

A közleményben azt is leírják, hogy tisztában vannak az oktatás és a pedagógusok jelenlegi nehéz helyzetével, azonban továbbra is a tárgyalásos megoldást részesítik előnyben, és elkötelezettek az iránt, hogy a pedagógus hivatás megerősödjön, társadalmi presztízse emelkedjen.

„Abban is bízunk, hogy kialakul egy olyan szakmai párbeszéd az oktatásirányítás és a pedagógusok szakmai szervezetei között, amely előre viszi az oktatás és nevelés ügyét és hosszú távú stabilitást biztosít annak” – fogalmaznak.

Ennek érdekében a püspöki konferencia képviselői révén folyamatosan részt vesz többek között a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács, a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, a Szakképzési Innovációs Tanács és a Köznevelési Tudományos Tanács munkájában, és javaslataival segíti ezen testületeket.

A püspöki konferencia a Katolikus Pedagógiai Intézet segítségével a jövő év elejére egy országos szakmai tanácskozást kíván szervezni a témában.

„Reméljük, hogy a döntéshozók és a pedagógusok is mérlegelik ezt a helyzetet, és bölcs döntést hoznak. Nem mondunk le az oktatás és a pedagógusok általunk is ismert, nehéz helyzetének jelzéséről, hanem ebben a légkörben is kiállunk vállalt hivatásuk és a jogkövető, felelős állampolgári magatartás mellett” – zárul a közlemény.

