Viták voltak és még lesznek is

– Sokan vannak, akiknek nem érdekük, hogy megszülessenek a megállapodások Magyarország és az Európai Bizottság között – nyilatkozta lapunk megkeresésére Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, reagálva a Reuters pár nappal ezelőtti hírére, amely szerint az Európai Bizottság új állásfoglalása értelmében hazánk akár mind a 22 milliárd eurót elveszítheti, ha nem teljesít 17 feltételt, amelyekről még ősszel állapodott meg az EB és a magyar kormány.

A gyermekvédelmi törvény

A cikk úgy véli, hogy a bizottság egyik problémája a gyermekvédelmi törvény lehet. Szerintük erre enged következtetni Elisa Ferreira, a kohézióért és reformokért felelős uniós biztos nyilatkozata, aki a minap úgy fogalmazott: „Az Európai Bizottság szerint az európai uniós alapjogi chartára vonatkozó horizontális feljogosító feltétel még nem teljesült. Ez azt jelenti, hogy a bizottság nem tudja jóváhagyni a magyarországi költéseket. Folytatjuk a munkát a magyar hatóságokkal annak érdekében, hogy megoldjuk a helyzetet.”

– A kohéziós források egészét egyetlen elvárás érinti horizontális feltételként, az az igazságügyi mérföldkövek teljesítése. Ebben azonban már Magyarország tételesen megállapodott a bizottsággal, és 2023. március 31-ig vállalta annak teljesítést. A többi csak vertikális feltétel, ami az operatív programoknak csak a kisebbik részét érinti

– emelte ki kérdésünkre a miniszter.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: a gyermekvédelmi törvény a tárgyalások közben nem merült föl, majd hozzátette: ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult. Ezt követően az EU luxembourgi székhelyű bírósága közölte: „Az Európai Bizottság Magyarország ellen indított, beérkezett keresetében a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépést biztosító jogszabályt, valamint azokat a tilalmakat és korlátozásokat kifogásolja, amelyek egyes törvénymódosításokban a gyermekek védelme érdekében a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésre, a nem megváltoztatására, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére és/vagy megjelenítésére vonatkoznak.”

Újabb tárgyalások

Néhány napja Navracsics Tibor a közösségimédia-felületén videóüzenetben közölte, sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal, és aláírták a partnerségi megállapodást. Ennek értelmében minden akadály elhárul az európai uniós források megérkezése elől. A területfejlesztési miniszter hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóban azt követően közölte a hírt, hogy múlt hét elején a magyar kormány nevében aláírta a nemzeti helyreállítási tervvel kapcsolatos megállapodást, így pár nappal később az Európai Bizottság is jóváhagyta a magyar operatív programokat és magának a partnerségi megállapodásnak a szövegét.

A miniszter tájékoztatott, hogy az év végéig a magyar kormány minden olyan megállapodást aláírt az Európai Bizottsággal, amely biztosítja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférést. Akkor Navracsics úgy fogalmazott: mindez lehetővé teszi, hogy körülbelül 130 milliárd forintnyi előleg megérkezzen, amelynek köszönhetően megkezdődhet a pályázatok kiírása és megkezdődhetnek az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések.

Navracsics Tibor lapunknak kifejtette: a teljesítési menetrend utolsó állomása március végén lesz, akkor a magyar törvényhozásnak el kell még fogadnia egy törvénycsomagot, a bizottság pedig arról nyilatkozott, hogy amennyiben a március végi határidő tartható, akkor áprilisban, májusban elképzelhető a források felfüggesztésének megszüntetése. Navracsics Tibor hozzátette:

Az EB is abban érdekelt, hogy a vége felé járjanak ebben az eljárásban.

Hosszú folyamat vége

– Én végig optimista és elszánt voltam, mindenképpen el akartam kerülni, hogy Magyarország forrást veszítsen – hangsúlyozta Navracsics Tibor. Mint mondta:

mindenről hajlandók voltunk és vagyunk tárgyalni, rajtunk nem fog múlni a megállapodás.

Hozzátette: a viták ellenére fontos és jó tárgyalássorozaton vannak túl, a szakmaiság jellemezte az elmúlt több mint fél év munkáját. A miniszter lapunknak hangsúlyozta: a magyar kormány és a bizottság között maradtak vitás pontok, és szerinte véleménykülönbségek lesznek a jövőben is – de mint mondta –, ezeket mindig meg tudták és meg is tudják vitatni. Ugyanakkor kifejtette, hogy szakpolitikai szinten nagyon jó a kapcsolat a bizottsággal, és erre a korrekt viszonyra a közeljövőben is törekedni fognak.

A tárgyalási folyamat alatt történt támadásokkal kapcsolatban Navracsics Tibor úgy fogalmazott: az Európai Bizottság nem találhatott olyan pontot a politikai ízlésbeli kérdéseken kívül, amelyet kifogásolhattak volna, majd hozzáfűzte: a lengyelek most nem tárgyalnak az Európai Bizottsággal, nálunk viszont ilyesmire egyszer sem volt példa. A következő hetek tárgyalási menetéről szólva a miniszter elárulta: az operatív és a partnerségi megállapodás tekintetében folynak az egyeztetések Elisa Ferreira biztos asszonnyal. – Januárban bőven lesz tárgyalni valónk – tette hozzá a Navracsics Tibor.