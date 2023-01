A főrabbi szerint nem igazak az Orbán Viktort ért rágalmak

A The Wall Street Journal oldalán megjelent cikk szerint az Egyesült Államokban és globálisan is erősödik az antiszemitizmus. A szerző úgy véli, a közelmúlt eseményei alapján világosan látszik, hogy a zsidógyűlölet nem egyetlen csoportra korlátozódik, ahogy az antiszemitizmussal kapcsolatba hozható politikusok is különböző körökhöz kötődnek.