Egyetlen város van Magyarországon, ahol még magas a szennyvíz koronavírus-koncentrációja

Szintén pozitív, hogy a korábbi hetekben tapasztalt emelkedés után országos átlagban a szennyvízben mért koronavírus-örökítőanyag mennyisége is csökkenést mutat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint a vizsgált városok közül csökkenő tendencia figyelhető meg a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep mintájában, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szegeden, Szekszárdon, Veszprémben és Zalaegerszegen is, míg a többi helyszínt a stagnálás jellemzi.

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja egyedül Pécsen magas, a többi városban az emelkedett kategóriába sorolható.

A Koronavírus Sajtóközpont kitért a megerősítő oltások fontosságára is, jelezve, hogy az mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltási program kezdete óta egyébként 6 421 176 főt oltottak be, közülük 6 207 670-en a második, 3 904 179-en a harmadik, 418 600-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták.