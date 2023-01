Elképesztő csalás: több tízmillió euróval akarta átverni a magyar alvilágot a titkosszolgálatra hivatkozó bűnbanda

Nem mindennapi történet futott végig tavaly novemberben magyar alvilági körökben, valamint a szürkezónában mozgó üzletemberek között. Egy „vállalkozói” kör ugyanis azt állította magáról, hogy több tízmillió német márka van a birtokában, amit jóval kedvezőbb konstrukcióban kínáltak euróért cserébe, mint a német központi bank, a Deutsche Bundesbank hivatalos árfolyama (ott a márka a mai napig beváltható). A „csibész” társaságnak azért volt szüksége segítségre, mert a pénz származását nem tudták igazolni. Ezért azt kérték az általuk megkeresett, külföldön is jó összeköttetésekkel rendelkező emberektől, ha vannak olyan kapcsolataik Németországban, amelyek segítségével megoldható a pénz beváltása, mindenki nagyon jól járhat.

Az összeg egy részéről fotókat és videót is készítettek, értesüléseink szerint volt, hogy egy nap két alvilági körrel is tárgyalt a csaló társaság, amely azért volt nagyon meggyőző sokak szemében, mert egyik tagjáról többen is úgy tudták, hogy a magyar titkosszolgálat valamelyik szervének dolgozik, ráadásul az illető nemegyszer titkosszolgálati emberekre is hivatkozott. Mindezek mellett a banda azzal is házalt, hogy a több tízmillió német márkához köze van egy, már nyugdíjas katonai tábornoknak is.

A fedőtörténetük ugyanis az volt (legalábbis egyes alvilági köröknek ezt állították), hogy a rendszerváltás környékén a katonai szolgálatoktól Németországba kiküldött egyes hírszerzők óriási illegális vagyonra tettek szert. A banda szerint ezek az emberek „vették elő” most a pénzt, akiket ők képviselnek.

Mindemellett előfordult olyan eset is, hogy egyeseknek a szélhámosok azt állították: egy, a politikai szférában befolyásos, nagy hatalmú személy is meg akarja szerezni a pénzt, ezért kell gyorsan cselekedniük. Kiderült, hogy az egészből semmi nem igaz, ráadásul a náluk lévő német márka jó része hamis volt.

Az, hogy a bűnbanda magas beosztásban lévő emberekre – hamisan – hivatkozott, részben megmagyarázza, hogy ebben az átverésben miért a Központi Nyomozó Főügyészség jár el, amely megkeresésünkre nem cáfolta a nyomozás tényét, ugyanakkor még azt sem árulta el, hogy milyen bűncselekmény vagy bűncselekmények miatt rendelte el az eljárást. Információink szerint másfél hete több személyt is elfogtak, köztük egy, az alvilágban jól ismert arab pénzváltót is.

Érdekesség, hogy éppen egy tavalyi cikkben írtak arról, hogy a Bundesbank szerint a németeknél még mindig mintegy 12,3 milliárd márka szunnyad, és bár a szövetségi bank korlátlanul átváltja euróra a régi fizetőeszközt, sokan nem is tudják, hogy milyen kincsen ülnek.

A német Bundesbank adatai szerint a tavaly november végéig még be nem váltott készletek összértéke csaknem 12,3 milliárd márka (mintegy 6,29 milliárd euró) volt, beleértve a 6,6 milliárd márka értékű érméket. Tavaly november végéig összesen több mint 49 millió márkát cseréltek euróra a folyó évben. Ez volt 2018 óta az első éves szintű növekedés.