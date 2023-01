Fenyő-gyilkosság: évtizedes titkokról ránthatja le a leplet az egykori maffiafőnök

Igazi alvilági csemegére lehet számítani néhány hét múlva a Fenyő-gyilkosság tárgyalásán, hiszen a bíróság tanúként hallgatja majd meg a Portik-ügyek koronatanúját, a korábban a kecskeméti maffiaperben tizenkét évre ítélt R. Lászlót. Az olajos időkben hírhedté vált Conti Car autókereskedés egykori tulajdonosa február 14-én és 16-án fog tanúként megjelenni a Fővárosi Törvényszéken.

R. Lászlóról tudni kell, hogy ő még a kilencvenes évekből ismeri Portik Tamást, aki akkor az olajszőkítési botrány idején elhíresült Energol Rt. marketingigazgatója volt. A két férfit nem más ismertette össze, mint R. jóbarátja, a pár éve elhunyt Drobilich Gábor. Ő abban az időben Portik mentora volt, nem mellesleg pedig cégtársa az Energolban. Portik és Drobilich kapcsolata R-rel anyagi-elszámolási viták miatt elmérgesedett, talán ennek is köszönhető, hogy a férfi végül kinyitotta a száját és elkezdett beszélni. Tény, a volt maffiafőnök rengeteg dolgot tud az elmúlt évtizedek sötét bűnügyeiről, leszámolásos bűncselekményeiről. 2012 nyarán hivatalosan egészségügyi okok miatt elhagyhatta a rácsos intézményt. Aztán kiderült, R. kipakolt a rendőröknek a kilencvenes évek leszámolás-sorozatáról, Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán lelövéséről, a Radics-család kivégzéséről, valamint a Fenyő-gyilkosságról és az Aranykéz utcai robbantásról. Két évvel később pedig a Lakatos Csaba hajtó elleni merénylet-kísérlet ügyében is született egy vallomás. A bíróság ugyan csak utóbbi ügyben fogadta el R. László vallomását, de az kijelenthető, hogy a volt maffiafőnöknek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy megindulhasson a kilencvenes évek megoldatlan merénylet-sorozatainak újraértékelése és felderítése.

R. László éppen tíz éve egyszer már tanúskodott a Fenyő-gyilkosság perén, de akkor csupán az alapügyet tárgyalták, a vádlottak padján csak Fenyő János azóta jogerősen elítélt gyilkosa, Jozef Rohác, valamint sofőrje ült, utóbbit egyébként bizonyítottság hiányában fel is mentették.

Az egykori keresztapa vallomásában elmondta, Drobilichtól tudta meg 2003-ban, hogy Jozef Rohác ölte meg Fenyő Jánost. R. szerint egykori barátja rémülten közölte vele, hogy attól fél, a rendőrök összefüggésbe hozzák Roháccsal, miután Drobilichot Rohác testvérével együtt egyszer igazoltatták az egyenruhások. Emiatt arra kérte barátját, hatósági kapcsolatai segítségével derítse ki, azonosítani tudták-e a rendőrök Rohác merénylet helyszínen hagyott sapkájában a DNS-maradványokat. Drobilich ezután mondta el, hogy „ez az elmebeteg Portik” a szlovák bérgyilkossal végeztette ki Fenyőt – állította a volt maffiafőnök, akinek vallomása szerint Drobilich azt is megemlítette, hogy

Portik mindig meg akart felelni Gyárfásnak, megpróbált bekerülni abba a körbe, de nem vette észre, hogy Gyárfás őt hülyének nézi, mert a Portik festményeket cserélt el a Gyárfással, hogy tudatosan vesztett rajtuk… Gábor nem mondta ki, de éreztette a mondataival, hogy a Portik a Gyárfásnak akart szívességet tenni ezzel a gyilkossággal.

R. László elmondásaival kapcsolatban Gyárfás korábban arról beszélt, hogy ő soha nem kért semmilyen szívességet Portiktól:

R. szerint tehát Portik nekem szívességet akart tenni, amire én soha, de soha nem kértem, nem ösztönöztem, és nem fizettem neki egy fillért sem.

Ide tartozik, hogy az egykori keresztapa vallomásában Princz Gábor egykori Postabank-vezért is megemlítette mint lehetséges megbízót: szerinte Portik Tamás egyik embere, T. Tamás a Fenyő-gyilkosság után nem sokkal a Keleti pályaudvar közelében lévő bankfiókból felvett 120 millió forintot.

A Fővárosi Főügyészség évekkel később, 2019 nyarán emelt vádat felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt Gyárfás és Portik ellen a Fenyő-ügyben. A vádirat szerint Gyárfás az 1990-es évek meghatározó jelentőségű médiavállalkozója volt, akárcsak Fenyő János. Az úszószövetség volt elnöke és a Vico nagy hatalmú ura között az évtized közepétől üzleti vita, hatalmi harc, és ezekből fakadóan erős személyes ellentét alakult ki.

Gyárfás 1997-ben elhatározta, hogy a játszma végleges lezárása érdekében megöleti Fenyőt. Emiatt 1997 szeptemberében megbízta Tasnádi Pétert, hogy szervezze meg a gyilkosságot, aki azt tizenkétmillió forintért vállalta, azonban, miután átvett hatmillió forint előleget, nem teljesítette a megbízást.

Ezért Gyárfás megbízta az éjszakai életben már akkor is jól ismert Portik Tamást, hogy ölesse meg Fenyő Jánost. A vád szerint Portik a megbízást elfogadta, és rávette – az emiatt időközben jogerősen elítélt – Jozef Rohácot a médiamogul megölésére. Rohác 1998. február 11-én a késő délutáni órákban a II. kerületi Margit utcában a piros lámpánál a gépkocsijában várakozó Fenyőhöz lépett, és egy gépfegyverrel kivégezte a médiacézárt. Az ügyben Gyárfás és Portik is ártatlannak vallja magát. A vád alapját azok a beszélgetések képezik, amiket Portik rögzített a 2000-es években és amin Gyárfással a Fenyő-gyilkosságról is beszélgettek. A Portik-féle felvételek inkább a védekezését igazolják, hiszen az Energol-vezér abban volt érdekelt, hogy kicsikarjon tőle egy mondatot, miszerint az ő parancsára likvidálták Fenyő Jánost, ám ez nem sikerült, mert Portik provokációját mindig visszautasította.