Határainktól távol állják útját rendőreink a migránsoknak

Lapunk értesülése szerint tavaly a határőrizeti feladatokban 13 476 polgárőr is részt vett. Ugyanakkor nőtt a külföldi rendőri erők létszáma is a szerb határszakaszon, Ausztria október 7-ig 52, azóta 70, Törökország 50, Csehország 237, Szlovákia pedig 39 rendőrrel segíti a munkát. A szlovák kontingens esedékes váltása éppen tegnap indult útnak Szlovákiából, és ma már szolgálatra is jelentkeztek Bács-Kiskun vármegyében.