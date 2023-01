Orosz Lóránt: Nincs biztos módszer a meggyőzésre

– Miért fontos, hogy egy gyermek meg legyen keresztelve?

– Hogy üdvözüljön. A mi hitünk szerint a keresztség az üdvösség kapuja. Ezért is fontos, hogy az újszülött minél előbb meg legyen keresztelve. Ha nem is nyolc napon belül, de minél előbb.

– A katolikus egyház szabályozza a szentségek felvételét. A keresztelő és a házasságkötés esetében melyek ezek?

– Kezdjük a kereszteléssel, a teljesség igénye nélkül. Az első, hogy szabadon kérjék a szülők, ne mondjuk nagyszülői nyomásra, és az sem szabályos, ha a nagymama hozza el az unokát. A gyermeket ugyanis a szülők hitére kereszteljük. Ha valaki felnőttként járul ehhez a szentséghez, az más. Ott az előírás szerint másfél–két éves út vezet be a hitbe, de a gyereknél a szülők, a keresztszülők hite az alap. A másik az időzítés. Az nem működik, hogy valaki idejön, és azt kéri, azonnal kereszteljük meg a gyermekét. Ennek van egy menete. Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, dokumentumokat kérünk. Például ez esetben az is egy feltétel, hogy a keresztszülők meg legyenek bérmálva. Ez olykor problémaként merül föl. Ennek hiányában az illető részt vehet a szertartáson, de csak tanúként tudjuk beírni őt az anyakönyvbe. A házasságkötés esetében – szintén a teljesség igénye nélkül – feltétel, hogy a jegyesek szabad állapotúak legyenek. Itt is fontos, hogy szabadon kérjék a házasság szentségét, valamint jegyesoktatáson kell részt venniük. Ezt az illetékes plébánia szokta vállalni. Ahhoz, hogy egyházi házasságot lehessen kötni, elég, ha csak az egyik fél katolikus. Viszont szentségi házasságról csak akkor beszélünk, ha az két keresztény ember közt jön létre.

– Ha nem vallásos szülőkben merül fel az igény, hogy megkereszteltetik a gyermeküket, nem hitbéli meggyőződésből, akkor nekik mit javasol?

– Valamilyen hitbéli meggyőződésre szükség van. Amikor fogadjuk őket, mindig elbeszélgetünk velük, de az, hogy ki milyen szinten áll a hitével, az a hitének gyakorlásából látszik. A házasságkötéskor azt feltételezzük, hogy amit az oltár előtt megfogad, az úgy is lesz.

– Sokan számos okból szeretnék felvenni ezt a szentséget, például katolikus óvodába akarják íratni a gyermeket, ahol ez kitétel vagy csak a külsőségek miatt. Ilyenkor Szentkúton fogadják őket?

– A Krisztus-hívőknek (a megkeresztelteknek) alapvetően joguk van a szentségekhez. Ha valaki tehát szeretné, jogilag nem lehet elutasítani. Halasztani lehet, nyomós indokkal. Ezért merülnek föl olykor feszültségek az egyházjogi és a lelkipásztori hozzáállás között. Utóbbi ugyanis gyakran úgy véli, egy pogányt – aki nem is akar semmilyen egyházközséghez tartozni, nem gyakorolja a vallást – minek kereszteljünk meg. Nekünk a kettő között kell megtalálnunk az arany középutat. Ideális lenne, ha mindenki hitbéli meggyőződésből kérné a keresztelést, de nem zárkózunk el senki elől, aki ilyen szándékkal keres meg bennünket.