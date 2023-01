Szentkirályi Alexandra: Tovább bővültek a fiatalokat segítő támogatások

A nehéz gazdasági körülmények ellenére is bővültek azok a kormányzati támogatások, amelyek már több százezer fiatal életét könnyítették meg. A családalapításhoz érkező fiatalok is számíthatnak a kormányra, őket is több támogatással segítjük – közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Facebookon.

A politikus kiemelte: a szankciós válság ellenére is bővültek a fiatalokat segítő támogatások. Köztük a legfontosabbnak nevezte, hogy 2023-ban is jövedelemadó-mentesek maradnak a dolgozó, 25 év alatti fiatalok.

Szentkirályi Alexandra elárulta: ez 330 ezer fiatalt érint, akik az adómenstességnek köszönhetően havonta több tízezer forinttal, egy átlagfizetésnél 119 ezer forinttal kapnak többet a munkájukért.

Mint mondta: újdonság, hogy ez az szja-mentesség januártól 30 éves korig is kitolódott azoknak a fiatal nőknek, akik gyermeket vállalnak.

A politikus emlékeztetett arra is, hogy már 144 ezer fiatal jutott el a jogosítványig úgy, hogy a kormány biztosította számukra a KRESZ-vizsgát. De – amint felidézte – megmaradt a nyelvvizsga-támogatás is, amellyel már csaknem 150 ezer fiatal tette le az első nyelvvizsgáját.

A felsorolást a kormányszóvivő azzal folytatta: továbbra is elérhetőek a rendkívül kedvező diákhitelek, amelyeken jelenleg is kamatstop van – hangsúlyozta.

A diákhitel-elengedésre jogosultak köre is bővült, akár már az első gyermek születésénél is elengedhető a diákhitel

– közölte Szentkirályi Alexandra.

Többek között az új felvételi eljárásokra is kitért videóüzenetében: mint mondta, vannak egyetemek, ahol már nem feltétel az emelt szintű érettségi és nem kötelező a nyelvvizsga sem.