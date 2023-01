Szerdán temetik Nagy Lászlót

Szerda délelőtt kísérik utolsó útjára Nagy Lászlót, a 2006-os gyurcsányi rendőrterrorban fél szemére megvakított tüntetőt. Nagy László december 6-án, ötvenévesen hunyt el, miután munkába menet váratlanul összeesett. Temetése január 11-én, fél 11-kor lesz a Megyeri úti temetőben, ahova várják mindazokat, akik ismerték, akik a sorstársai és akik elítélik a gyurcsányi idők brutális rendőri fellépését. A 16 évvel ezelőtt történtekre a 2006: A terror napjai című dokumentumfilm-sorozatban Nagy László úgy emlékezett vissza: „A rendőr, aki rám lőtt, fejre célzott. Mikor megkaptam azt a lövést, azonnal elvágódtam, és elvesztettem az eszméletemet. Másnap műtét után tértem magamhoz, és üvölteni tudtam volna a fájdalomtól. Annyit mondtak, hogy az egyik szememre nem fogok látni. Az orrom is teljesen gajra ment, a homlokom is, úgy pakolták össze a csontokat. Már másnap civil rendőrök jöttek be hozzám, faggatóztak. Nem az érdekelte őket, hogy én hogy vagyok, csak az, hogy mit csináltam előző nap.”

– Laci élő lelkiismerete volt 2006-nak. Elvesztette az egyik szemét, elvesztette a menyasszonyát, a lakását, a munkáját. A lelkét is megviselte mindaz, ami 2006-ban történt vele, mégis hihetetlen erővel jött el az összes eseményre, állt ki a nyilvánosság elé, beszélt a vele történtekről, mindettől remélve egy morzsáját az igazságnak – fogalmazott lapunknak Skrabski Fruzsina, az Áldozatok 2006 című dokumentumfilm készítője. Hangsúlyozta azt is, szerda este, 19 órakor mindenkit várnak, hogy közösen gyújtsanak mécsest Nagy Lászlóért a Hazatérés templománál, a 2006-os áldozatok emléktáblájánál.

Borítókép: 2006. október 23. Nagy Lászlót egy rendőr gumilövedéke örökre megnyomorította (Fotó: Europress/AFP)