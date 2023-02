Békepárti határozati javaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP a háború első évfordulójára

Országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról címmel kedden este. Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) határozati javaslatában emlékeztetett rá:

egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne.

A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta. Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek – írták a képviselők. Hozzátették: ezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a béke mellett, és azt várja el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

A határozati javaslat szerint ismételten elítélik Oroszország katonai agresszióját és elismerik Ukrajna jogát az önvédelemhez.

Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit

– olvasható a határozati javaslatban. A képviselők rögzítik: ellenzik azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okozna számos tagországban, így Magyarországon is – írták, hozzátéve: „elvárják „a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei”. Kiemelték: elfogadhatatlan, hogy Európa és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.

A képviselők arra is kitérnek a határozati javaslatban, hogy Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta, illetve hajtja végre, és felhívják a kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését. Felhívják a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba – írták.

Hangsúlyozzák: Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja, és teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. Mint írták: „A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.”

A határozati javaslat szerint a képviselők felszólítják a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik.

A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet, és csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni

– írták.