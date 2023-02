„Dermesztő és rémisztő a főpolgármester hallgatása”

– Kérdése valótlan állítást tartalmaz – kerülte ki a tényleges válaszadást Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés előtti kérdésünkre reagálva, amikor arról érdeklődtünk, hogy miért került több mint egymillió forintba Budapestnek a két héttel ezelőtti brüsszeli útja, ha állítása szerint az egészet ő maga fizette ki saját zsebből.

Mint arról korábban írtunk, közérdekű adatigénylésünk nyomán kiderült: a Cities for the rule of law (Városok a jogállamiságért) elnevezésű konferencia Budapestre háruló költsége több mint egymillió forint (2810 euró) volt.