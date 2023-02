Egymásra utalt közösségek kannibalizálásáról írt a Párbeszéd, amikor korábbi pártigazgatójuk átlépett a Gyurcsány-pártba. Mint emlékezetes, Kocsis-Cake Oliviót még jónéhányan követték, a legtöbben szintén a Párbeszédet hagyva hátra. Az üzenet egyértelmű Karácsony Gergely felé: ha nem teljesíti Gyurcsány Ferencék feltételeit, rá is az a sors vár, mint a pártjára.

A Párbeszéd szétcincálásával üzenhet Karácsonynak Gyurcsány. Fotó: Kurucz Árpád

Ebből a szempontból is beszédes a Párbeszéd évértékelő videója, amelyet fizetett hirdetésként népszerűsítenek a Facebook- oldalukon. Ahelyett, hogy a párt vezetője vagy népszerű politikusa tartott volna beszédet – hasonlóan Gyurcsány Ferenc DK-vezérhez vagy Donáth Anna momentumos EP-képviselőhöz – a Karácsony-párt azt hangsúlyozza, hogy öt politikusuk is értékeli az évet. A videóban Szabó Rebeka és Berki Sándor országgyűlési képviselők, V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester és Jávor Benedek, Budapest brüsszeli irodavezetője beszél arról, hogy

milyen lenne az ország, ha a Párbeszéd kormányozna.

Érdekesség, hogy meg nem erősített információk szerint Jávor Benedeket is megkeresték Gyurcsány Ferencék, folytassa a DK-ban a politizálást, és az egykori EP-képviselő hajlott is volna a váltásra. Munkaadója, Karácsony Gergely határozott kérésére maradt csak mostani pártjában. Könnyen lehet azonban, hogy ez csak átmeneti állapot, hiszen Jávor Benedek korábban az LMP-ből való kilépésről is azt nyilatkozta, nem tervezi, majd mégis kilépett a pártjából, hogy együtt indulhasson a 2014-es baloldali összefogás formációival.

Karácsony szerint Budapest a példaadó

A videó végén egyébként két percben osztja meg évértékelő gondolatait Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere szerint sok dolgot megvalósítottak 2019 óta, ezek közül két konkrétumot, az előző városvezetés által megkezdett metrófelújítást és a Lánchíd felújítását említi, valamint azt, hogy új buszokat, trolikat vásároltak. Karácsony továbbá kiemeli, hogy bevezették a fővárosi rezsitámogatást, és hogy nem emelték meg a közösségi közlekedés árait. A főpolgármester szerint haladhatnának a munkával sokkal gyorsabban is, ha a kormány nem vont volna el forrásokat Budapesttől. Karácsony Gergely közli:

meggyőződése, hogy a zöld és szolidáris Budapest, amit nap mint nap építenek, egy olyan jövőkép, ami előbb-utóbb Magyarország egészének a jövője is lehet.

A valóság azonban azt mutatja, hogy bár a Párbeszédben arról álmodoznak, egyszer majd kormányzó párttá válhatnak, jelenleg a megszűnés felé zakatolnak. Jávor Benedek megingása mellett a videóban szereplő V. Naszályi Mártáról is elterjedt már, hogy megkapta a selyemzsinórt Gyurcsány Ferenctől, vagyis jövőre nem őt fogják támogatni a baloldali pártok I. kerületi polgármester-jelöltként.

Egyelőre csak a Párbeszéd támogatja az újraindulást

Karácsony Gergely újraindulását sem támogatja egyelőre egyik baloldali párt sem. Gyurcsány Ferenc egy interjúban jelentette be még szeptemberben, hogy nem alapértelmezett, hogy 2024-ben is Karácsony mellett kampányolnak. Ezután lapunk megtudta, hogy az MSZP sem elkötelezett a főpolgármester támogatása iránt. Az LMP decemberben üzente meg Karácsonynak: ne vegye biztosra a támogatásukat 2024-ben. A Momentum azt kommunikálja, hogy még semelyik jelöltről nem döntöttek, így arról sem, hogy melyik kerületben ki mellé állnak, illetve, hogy Karácsonyt szeretnék-e főpolgármester-jelöltnek.

A 2019-es támogatói közül tehát egyelőre csak saját pártja, a Párbeszéd támogatását veheti biztosra a főpolgármester.

Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd