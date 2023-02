Hideg és hosszú tél következik? Ma kiderül, hogy meglátja-e a medve az árnyékát

A családi csődvédelem szempontjából meghatározó törvényt is módosító új rendelet jövő héten lép hatályba.

Országos razziát tartottak a rendőrök, orvosokat és cégvezetőket fogtak el + videó

Több elkövető engedéllyel tartott lőfegyverekkel is rendelkezett, így a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeit is be kellett vetni.