Megalakul Márki-Zay pártja

A 2022-es választásra térve Márki-Zay azt mondta, nem az ellenzéki kampány hibái, hanem a propagandagépezet és az óriási anyagi fölény eredményezte a kormánypártok győzelmét, emellett viszont az ellenzéket és őt is terheli felelősség. Elmondta, a bukásban annak is volt része, hogy „hátulról is lőttek“. Szerinte az ellenzék egységét megteremtették, de ahol a csapat egy része a kapitányra lő az ellenfél helyett, ott nem lehet igazi egységről beszélni. Nem hogy „a CIA, Soros vagy Brüsszel”, de még Gyurcsány Ferenc DK elnök sem az ellenzéket támogatta – vélekedett.

A hódmezővásárhelyi polgármester kiemelte: Gyurcsány nem osztotta meg a kampányüzeneteket, a hírek szerint már februárban lepaktált az ellenféllel, alkut kötött, a nála lévő lejárató anyagokat nem szivárogtatta ki.

Márki-Zay kizártnak tartotta, hogy egy csak baloldali támogatottsággal bíró, civileket elutasító jelölt jobb eredményeket érne el, mint a tavalyi ellenzéki összefogás. Kiemelte, jobboldali szavazók nélkül lehetetlen a kormányváltás. Úgy látta, a jelenlegi rendszerben és választási szabályok mellett a kormány leválthatatlan.