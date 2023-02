Kevesli a dollárokat Márki-Zay Péter

– Aki azt gondolja, hogy ez sok, az menthetetlenül ostoba, vagy áruló. Inkább az utóbbi – mondta Márki-Zay Péter a baloldalhoz folyó amerikai kampánytámogatásokról a szerda délelőtti évértékelő előadásában.

Azért, hogy közel egymillió szavazattal kevesebb érkezett az ellenzékre, mint 2018-ban, Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferencet és a Jobbikot tette felelőssé. Forrás: YouTube

Mint ismert, a Nemzeti Információs Központ legfrissebb értesülései szerint mintegy négymilliárd forintot kaphatott Amerikából kampánycélokra a baloldal az Action for Democracy-n és egy svájci alapítványon keresztül. Márki-Zay Péter megnyugtatta azokat a politikusokat, akik nem tudják, mire költötték el ezt az összeget, mert szerinte ez azt is bizonyítja, hogy pártokhoz nem került pénz. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje szerint ha a CIA be akart volna avatkozni a kampányba, akkor annak lett volna eredménye is.

Miért veszített a baloldal Márki-Zay szerint?

– Miért buktunk? Személy szerint nekem is van felelősségem. Lehetett volna jobban is csinálni – vonta le a tanulságokat a 2022-es országgyűlési kampányból. A volt baloldali miniszterelnök-jelölt hozzátette, ő kígyókról, náci fajelméletekről nem beszélt, tehát több miniszterelnök elődje sokkal ostobább hibákat követett el.

Sokan azt mondják, hogy bárki más jobb jelölt lett volna nálam.

– Hogy én lefelé vagy felfelé húztam az ellenzéki listának a sikerét, azt egy helyen teszteltük. Csongrád-Csanád megye 4. választókerületében. Tudják mit? Több mint 120 szavazókörzetből egyetlenegy hely sincs, ahol én kevesebb szavazatot kaptam, mint az ellenzék egésze. Én jöttem ki elől. Elég sokatmondó, nem? – fejtegette az álláspontját. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy Márki-Zay Péter ennek ellenére vereséget szenvedett Lázár Jánossal szemben Csongrád-Csanád vármegye 4. választókerületében. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje azt is mondta, hátulról is támadták őket, hiszen nemhogy Brüsszel vagy Soros, hanem még Gyurcsány Ferenc sem avatkozott bele a kampányba.

A nála meglévő lejárató anyagokat nem szivárogtatta ki, nem osztotta a legfontosabb kampányígéreteinket

– mondta. A hódmezővásárhelyi polgármester úgy véli, ha a Kétfarkú Kutya Párt nem indul, nem lett volna kétharmada a Fidesz-KDNP-nek. Azért, hogy közel egymillió szavazattal kevesebb érkezett az ellenzékre, mint 2018-ban, Gyurcsány Ferencet és a Jobbikot tette felelőssé. – Aki azt gondolta, hogy minden egyes jobbikos politikus le fog szavazni arra a listára, amin Gyurcsány Ferenc ott van, az nem ebben az országban él – állapította meg.

Mi lenne most, ha győznek 2022-ben?

Felvázolta azt is, mi történt volna, ha megnyerik az országgyűlési választásokat április 3-án. Állítása szerint elszámoltattak volna politikusokat, megszüntették volna a korrupciót, majd többek között az euró bevezetésével stabil életszínvonal-növekedést értek volna el. – Jobban élne mindenki, legalább tíz százalékkal több pénze lenne. Egy fenntartható, gazdagodó, korrupciómentes állapot lenne már most Magyarországon. Persze mindez többéves folyamat lett volna – foglalta össze. Azt is mondta, az Oroszország elleni szankciókat támogatták volna az Európai Unióban.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Illyés Tibor)