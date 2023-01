Deák Dániel: A dollárbaloldal Márki-Zay Péterre hárítaná a felelősséget

– Nem hihető, hogy ne tudott volna a baloldal a külföldi forrásokról. A héten újabb részletek derültek ki a balliberális oldal külföldi finanszírozása kapcsán, ugyanakkor a vezető balliberális politikusok mind a mai napig nem adtak válaszokat a felmerülő kérdésekre, Karácsony Gergely például még a baloldali sajtó elől is elmenekült, amikor rákérdeztek a külföldi pénzekre – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

Deák Dániel szerint Márki-Zay Péterre akarják tolni a felelősséget. Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte:

szemmel láthatóan Márki-Zay Péterre tolnák a felelősséget, ugyanakkor az amerikai pénzek beáramlását Karácsony Gergely barátja, Korányi Dávid szervezte, így nem hihető, hogy a főpolgármester ne tudott volna minderről.

Hozzátette: újabbnál újabb részletek derülnek ki az üggyel kapcsolatban, így egyre súlyosabb hitelességi válságba sodorják magukat a balliberális politikusok azzal, hogy úgy tesznek, mintha semmiről sem tudtak volna.

Karácsony Gergelyre szabták a modellt Deák szerint

A Nemzeti Információs Központ legfrissebb jelentése szerint a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy már a New York állambeli bejegyzése előtt százmilliókat utalt a magyarországi baloldalnak. A jelentés kitért arra is, hogy Korányi a szervezetet már eleve felépített pénzügyi háttérrel, célhoz kötötten hozta létre a választás befolyásolására – mondta Deák Dániel. A jelentés feltárta azt is, hogy egy eddig ismeretlen svájci alapítványtól is hatalmas összeg áramlott az ellenzékhez, összesen 887 millió forinttal erősítették a DK-közeli lejáratóportál, az Ezalényeg.hu kiadóját, az Oraculum 2020 Kft.-t. Fény derült arra is, hogy az Action for Democracytól is 160 millió forinttal több érkezett, mint az eddig feltételezett összeg, vagyis a korábbi hárommilliárd forint helyett összesen négymilliárd jutott ily módon a baloldalhoz – részletezte az elemző.

Mindezek fényében nehezen hihető, hogy sem Karácsony Gergely, sem Dobrev Klára, sem Gyurcsány Ferenc nem tudott ezekről a pénzekről és arról, hogy mire használták fel ezeket az összegeket, márpedig rendre ezt állítják ezek a politikusok.

– Korányi Dávid Karácsony Gergely barátja és egykori kollégája a Városházáról, sőt a főpolgármester saját maga nyilatkozta, hogy mind a mai napig heti rendszerességgel egyeztetnek egymással. Ráadásul az egész külföldi finanszírozási modellt Karácsony Gergely előválasztási kampányára találták ki, ezt azóta több balliberális értelmiségi is elismerte. Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára állítása is nehezen hihető, ugyanis több száz millió forint jutott ezekből a forrásokból DK-közeli cégekhez, sajtótermékekhez és holdudvari szereplőkhöz – tette hozzá az elemző.

A megrendelők érdekeit teljesíti a baloldal

A külföldi finanszírozás hatására a balliberális oldal érezhetően rendre a megrendelők érdekeit teljesíti, így szembemennek a társadalmi elvárással és az alapvető nemzeti érdekekkel, egyre látványosabban olvadnak bele a globális-progresszív hálózatokba. Ennek tudható be az elemző szerint, hogy kampányolnak a szankciók mellett, és rendre olyan kijelentéseket tesznek, amelyekkel igyekeznek a kelleténél jobban belevonni Magyarországot a háborús konfliktusba.

Ezzel szembemennek még a saját választóikkal is, ugyanis a felmérések szerint a választók túlnyomó többsége szerint Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, a magyarok békepártiak, emellett a szankciókat is elutasítják.

Deák Dániel szerint a hazai baloldal finanszírozási botránya kísértetiesen hasonlít az Európai Parlamentben kirobbant baloldali korrupciós botrányra. Mint fogalmazott, ott is úgy működött a korrupciós mechanizmus, hogy egy külföldi megrendelő – Katar, Marokkó vagy amerikai személyek – lobbiszervezeteken vagy egyéb NGO-kon keresztül igyekeztek megvásárolni brüsszeli politikusokat, akik ezt követően a külföldi megrendelőik érdekeit képviselték a brüsszeli intézményekben.

A magyarországi baloldal esetében is így működik: külföldi megrendelők különféle szervezeteken keresztül finanszírozzák a balliberális politikusokat, akik ezt követően ugyancsak a megrendelőik érdekeit képviselik

– fogalmazott. Álláspontja szerint azzal, hogy a balliberális politikusok nem adnak válaszokat a felmerülő kérdésekre, rendre elmenekülnek a kérdések elől, tovább növelik a körülöttük kialakult hitelességi válságot. Emiatt lehet egyebek mellett, hogy a gazdasági válság ellenére sem nőtt a támogatottságuk, hanem éppen ellenkezőleg, csökkent. A magyar társadalom ugyanis mindig elutasítja a külföldi beavatkozási kísérleteket, és megbüntetik azokat a politikai erőket, amelyek a magyar érdekekkel szembemenve külföldi érdekeket szolgálnak – zárta Deák Dániel a videóelemzését.

Borítókép: Korányi Dávid és Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)