Olyan dermesztő éjszakán vagyunk túl, hogy elkezdett befagyni a Balaton

Megjelent a jég a Balaton partmenti részein a hidegnek és a lecsendesült szélnek köszönhetően.

iFrame is not supported!

Az elmúlt éjszaka volt az idei év leghidegebbje, több helyen mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet mértek. A leghidegebbet Nógrád megyében, Etesen mérték, ott mínusz 13,4 fokig hűlt le a levegő – írja az Időkép.

Az állóvizeinken ennek köszönhetően megindult a jégzajlás, reggelre a Balaton déli, part menti része is befagyott.

Így fagy be a Balaton

Bár az tűnhet logikusnak, hogy a nagy állóvizek, mint amilyen a Balaton is, lassan, szinte észrevétlenül fagy be – hívta fel a figyelmet a jelenségre a Greendex, a hártyásodás gyorsan, hirtelen történik. Amikor kellően kihűl a legfelső vízréteg, és a hullámok is csillapodnak, egyszerre nagyobb táblák válnak jéghártyává. A legtöbb anyagtól eltérően, amikor a víz megfagy, nő a térfogata, és csökken a sűrűsége.

(Forrás: Met.hu)

Ezért van az, hogy a jégdarabok úsznak a víz felszínén, hiszen a vízénél kisebb a fajsúlyuk – írják. A víz gyorsan hűl, amíg eléri a 3,98 fokot, ekkor a legnagyobb a sűrűsége, ekkor lesüllyed a vízfenékre, ez a forgás gyorsítja a lehűlést. Amikor a teljes víztömeg eléri ezt az állapotot, megáll a forgás, és elsőként megfagy a felszín. A jégréteg lefelé haladva vastagodik. A nagy fajsúly miatt az aljzathoz közel élő halakat ritkán veszélyezteti a teljes átfagyás – olvasható a lap tájékoztató írásában.

A balatoni állapotokról egyébként településenként, online is tájékozódhatunk, itt követhetjük nyomon az időjárást.

Az egész hetünk fagyos lesz

Ahogyan arról heti összefoglalónkban már beszámoltunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elején 0 fok körül alakul, majd a hét közepétől lassan emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap kora délután már 3, 8 fok lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –10 és –5 fok között várható egész héten, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Igaz, alapvetően napos, de hideg idő várható a héten, és csapadékra sem kell számítani.