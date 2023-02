OMSZ-főigazgató: Nem fair a betegekkel ezt a játékot játszani

Csató Gábor emlékeztetett, hogy a változást maga a kamara is támogatta, ráadásul részt is vettek az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon, az új koncepcióval egyet is értettek, már csak emiatt is fontos lenne a következetesség. „A Magyar Orvosi Kamara viszont, úgy látszik, a kettős játszma híve: döntésükkel a kormány helyett valójában három vármegye orvosait helyezték nyomás alá” – részletezte a főigazgató, aki arról is beszélt a lapnak, hogy az új ügyeleti rendszerhez áprilisban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is csatlakozik.