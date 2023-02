Takács Péter: Nettó hazugság az orvosi kamara állásfoglalása

– A Belügyminisztériumnak és az államtitkárságnak nem a dolgozókkal van konfliktusa, hanem az orvosi kamarával – jelentette ki Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára. Hozzátette, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) tegnapi küldöttgyűlésén a küldöttek jelentek meg, a 40 ezer orvosból 400-an. A kamara egyik fő vádjára, hogy a minisztérium nem kommunikál a szakmai szervezetekkel, az államtitkár úgy reagált: a kormány egyeztetett a szakszervezetekkel, a tudományos akadémiával, végig folyamatos és élő párbeszédre törekedtek. Ezzel szemben a kamara szubjektív nyilatkozatokat tett, továbbá a kilencpárti egyeztetésen a DK, a Jobbik és a Momentum nem vett részt. Takács Péter elmondta, a MOK elnökével ismertették a törvény tartalmát, melyről Pintér Sándorral és Kincses Gyulával hármasban beszélgettek. Az államtitkár emlékeztetett: ezután a adott ki a kamara egy nettó hazug állásfoglalást, hogy a kormány nem tárgyal velük. Azt is felidézte, hogy előző héten találkoztak a MOK háziorvosi munkacsoportjával, ahol olyan megállapodást kötöttek, ami mindkét félnek megfelelt. Három nappal később a MOK mégis kiáltványt fogalmazott meg, hogy a háziorvosok ne írják alá a dokumentumot. Az államtitkár úgy vélte: ezzel veszélyeztetik a betegbiztonságot, ezért arra kérte a kamarát hogy a felelőtlenségtől és a tendenciózus csúsztatástól tartózkodjanak.

Takács Péter jelezte: a MOK által javasolt alapelvek és a minisztérium elképzelései között nincs nagy eltérés. A magyar egészségügy jól teljesít, a Covid alatt is jól teljesített, a minisztérium végig nyílt lapokkal játszott, mert a beteg érdeke az első. – Feltártuk a betegbiztonsági kockázatokat, nem próba-szerencse alapon történik a kamara állításával ellentétben az egészségügy átalakítása. A kormány a magyar emberek érdekében cselekeszik és a minisztérium nem érdekelt az ágazatban dolgozók munkájának ellehetetlenítésévben – emelte ki az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a belügy szemére vetik, hogy büntető jellegű hozzáállást tanúsít, holott 2010 óta négyszeresére emelték az orvosok fizetésék. Elmondta: 1470 milliárddal többet költöttek orvosi béremelésre, mint 2010-ben, a Covid alatt pedig kiválóan helyt álltak. Úgy fogalmazott: megtörtént a harmadik lépés a fizetésemelések során is, és az orvosok többsége többet keres, mint a miniszter. Felhívta a figyelmet, a szakdolgozók körében 14 hónapon belül két lépcsőben a legnagyobb mértékű béremelést hajtják végre a rendszerváltás óta. – Egy középkorú orvos bérének 37 százalékát fogja a szakdolgozó alapbérként megkapni – mondta Takács Péter.

A vezénylésről szólva elmondta, hogy a törvény benyújtása előtt a kormány folyamatosan építette be a szakmai szervezetek javaslatát, hogy legyen lehetőség korlátokra, egy orvos által eddig megtett legnagyobb táv a Dunaújváros-Budapest volt, az is minössze két hétig a Covid alatt. Arra kért mindenkit, hogy mindent alapot nélkülöző, érzelmekre ható szlogeneknek ne üljenek fel, a kormány mindenkinek a munkáját megbecsüli. Végül azt is kijelentette, hogy a kormány képviselőivel folytatott megbeszélésen részt vettek a kamara képviselői is, valamint, hogy a háziorvosok felnőtt és értelmes emberek. Takács Pétere sajnálatát fejezte ki, hogy a MOK háziorvos csoportja ezt nem így gondolja.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára. (Fotó: Teknős Miklós)