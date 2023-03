Azt már tudjuk, hogy a Momentum nem nagyon ért az atomenergiához, az elektromos berendezések és a víz kapcsolatához, sőt még az olvasás is nehézséget okozott nekik, amikor egy Építési terület feliratú táblával ellátott helyen bontottak kordont, de most már azt is tudni lehet, hogy

a történelem sem tartozik a párt erősségei közé.