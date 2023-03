A két alvilági nehézfiú, akiktől még a magyar maffiózók is rettegtek (2. rész)

A siófoki Napfény Szálloda volt recepciósának brutális meggyilkolása ügyében 2014. november 5-én kezdett újra nyomozni a Petőfi Attila vezérőrnagy által vezetett kiemelt ügyeket felderítő főosztály. A hat éve újraindult nyomozás adatai azt a verziót valószínűsítették, hogy a gyilkosságot előre kitervelten, nyereségvágyból, pénzért követték el. A recepciós megtámadása egy tipp alapján történhetett, a támadók pedig pontosan tudták, hogy az egyébként valutaváltással is foglalkozó férfinál aznap rengetek pénz lesz. Információink szerint hónapokkal ezelőtt, emberölés miatt meggyanúsítottak egy jogerős szabadságvesztését töltő, 48 éves férfit, a már fentebb említett Pufit, aki azonban nemrég rákban elhunyt. A hatóság adatai szerint a gyilkosság másik elkövetője az emberölés idején szintén nagyon fiatal Döcher György volt. Értesüléseink szerint a rendőrök arra jutottak, hogy Döcher lőtt, de vallomásában erről beszélt bűntársa is, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését. Kettejük bűnösségét igazolta az is, hogy egy szemtanú minden valószínűség szerint látta a két elkövetőt az emberölés után. Pontos személyleírást adott róluk. Mint utóbb kiderült, azt is megjegyezte, hogy milyen zakóban volt a magasabb, feltételezett tettes, Döcher György. Végül sikerült egy harmincéves videófelvételt találnia a férfiról, ami két héttel az ember­ölés előtt készült egy olaszországi nyaraláson. Döcher vélhetőleg ugyanazt a zakót viselte ekkor, mint amit a tanú leírt a vallomásában.

Az újraindított nyomozás során az is kiderült, a portás lelövése összefügghet egy szintén abban az évben elkövetett németországi kettős gyilkossággal, ugyanis a lövéseket mindkét esetben ugyanabból a fegyverből adták le. 1990 decemberében egy müncheni autókereskedő műhely tulajdonosát és egyik beosztottját lőtték agyon, szintén hidegvérrel. A 47 éves Gerhard Marx a kolbászos szendvicsét még a kezében tartotta, a 43 éves társa által szívott cigaretta pedig még füstölt a hamutartóban, amikor rájuk találtak.

Az áldozatokat kétes hátterű alakoknak ismerte a rendőrség. Viktor Vidovic korábban autókkal kapcsolatos csalások és zsarolás miatt került a hatóságok látókörébe. A férfi mindig tartott magánál legalább százezer márka készpénzt, továbbá volt neki egy 18 karátos aranyból készült, 60 ezer márkát érő, gyémántokkal kirakott Rolex órája is. A bűntett helyszínéről a tettesek nagyobb mennyiségű készpénzt és az órát vitték el. A hatóságok sokáig sötétben tapogatóztak, és hiába keresték nagy erőkkel a gyilkosokat, végül eredménytelenül zárták le a nyomozást. Évtizedek teltek el, mire kiderült, mi történt, és a két férfinak miért kellett meghalniuk. Rablógyilkosság áldozatai lettek. A fegyveren kívül még az hozott áttörést, hogy a siófoki és az 1990 januárjában történt emberölési ügyhöz hasonlóan L. József Pufi terhelő vallomást tett Döcher Györgyre és Turekre. Utóbbi férfit és Pufit a német hatóság gyanúsítottként hallgatta ki. A gyanút az is erősítette, hogy több tanú is elmondta: az említett Rolex karórát U. Alexnél látták. Az eljárást ennek ellenére, bizonyítottság hiányában megszüntették.