– Tegyünk meg mindent a szélsőséges mozgalmak, az agresszió ellen, ami hatalmas veszély hazánkban – közölte Száva Vince, A mi pártunk – IMA nevű roma jogvédő szervezet vezetője szombat délután, a budapesti Erzsébet téren tartott rendezvényen. Ahogy arról lapunk beszámolt, a tüntetés előzménye, hogy február 17-én hajnalban az Erzsébet téren két társaság szólalkozott össze, majd a 18 éves K. Zsolt pillangókéssel megszúrta a szintén 18 éves N. Martin fejét, aki a késelés után öt nappal elhunyt, továbbá megsebesítette a fiú egyik barátját is.

Száva Vince a tüntetésen kiemelte, hogy az eset nem egyedi, az ügy pedig az egész magyar társadalom ügye. – Mindig a béke mellett álltunk ki, és most is ezt fogjuk tenni – jegyezte meg. Emellett bízik abban, hogy az elkövető, K. Zsolt megkapja a méltó büntetését. Szót ejtett arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke korábban többször is negatívan nyilatkozott a roma közösségről.

– Követeljük, hogy legyen békesség!

– húzta alá Száva Vince, majd kiemelte: nagy baj van a szélsőségesekkel, akik önös érdekből politikai haszonhoz akarnak jutni.

– Üzennünk kell, hogy figyeljenek fel ránk – szögezte le a jogvédő. Ezután köszönetet mondott a kormánynak, miután sokat tettek azért, hogy a hazai cigányság békében élhessen.

A szervezők a gyülekezési jogról szóló törvény értelmében bejelentették a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak a tüntetést. A BRFK tudomásul vette a demonstrációt, aminek rendjéért a szervezők felelnek.

Száva Vince és szervezete a nyíregyházi brutális verekedés kapcsán is színre lépett jogvédőként. Ismert, Nyíregyházán a Mamma Mia nevű szórakozóhely biztonsági őrei verekedtek össze két cigány, bokszoló fiúval és egyikük édesapjával.

Borítókép: Az Erzsébet téri szurkálás gyanúsítottját elvezetik a rendőrök (Forrás: BRFK)