Nyíregyházi tömegverekedés: elmarad a holnapi „visszavágó”

Egyelőre elmarad a vasárnapi brutális verekedés visszavágója Nyíregyházán – tudta meg a Magyar Nemzet. A verekedésben aktívan résztvevő cigány fiatalok családjának kérésére Száva Vince roma jogvédő közösségi oldalán közölte: nem tartják meg az erőszak ellen pénteken 17 órától a Mamma Mia nevű szórakozóhely parkolójába meghirdetett demonstrációt. Száva közleményében arról is beszélt, hogy a verekedésben megsérült idős férfi, aki a fiát védte, még mindig válságos állapotban van, csakúgy, mint az egyik biztonsági őr. A jogvédő arról is értekezett, hogy a verekedésnek minden bizonnyal folytatása lesz a bíróságon is, ahol eldöntik majd, hogy ki kezdte az incidenst és kit mekkora felelősség terhel a történtekért.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától megtudtuk, péntekre Nyíregyháza területére senki sem jelentett be demonstrációt. Informálisan arról is értesültünk, hogy a romatüntetés lefújása ellenére a rendőrség kellő erővel van jelen a városban, és megakadályoz minden esetleges törvénysértést, így demonstrációt is.

Ismert, a hétvégén a nyíregyházi Mamma Mia nevű szórakozóhely biztonsági őrei csaptak össze egy háromtagú roma társasággal, mindhármukat brutálisan összeverve, egyikük életveszélyes sérüléseket szenvedett. Mindkét fél a maga igazát mondja, és a másik felet hibáztatja a kirobbant verekedés miatt. Az őrök szerint a romák közül a két fiatalabb résztvevőt – akik egyébként bokszolók – korábban már kitiltották a szórakozóhelyről állítólagos drogproblémák miatt. Ők vasárnapra virradóra bokszerekkel felfegyverkezve mégis be akartak menni a Mamma Miába, de ezt az őrök megakadályozták. Ekkor az egyik kitiltott férfi egy biztonsági őrt leütött, akinek kitört több foga. A megsérült őr társai ekkor rontottak rá a társaságra.