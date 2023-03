Február 27-én hajnalban egy időben csaptak le a TEK és a Készenléti Rendőrség közreműködésével 12 bandatagra. Mivel nem egy címre, nem egy emberért és nem is kispályásokért indultak, a Pest vármegyei rendőrökön kívül Fejér, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, illetve érdi támogató egységek, a Készenléti Rendőrség bevetéstámogatói, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is gyülekeztek a hajnali eligazítás Bács-Kiskun vármegyei helyszínén, ahogyan a kecskeméti vezető ügyész is.