Hollik István: Brüsszel egy útszéli zsarolóvá vált

– Már eddig is megszokhattuk, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával a Magyarországnak járó uniós forrásokkal kapcsolatban, de most ebben képes volt szintet is lépni – közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a hivatalos közösségi oldalán megosztott videóban.

– Miről is van szó? A vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban voltak fenntartásai az uniónak. Ezt a kormány kezelte, ennek köszönhetően tavaly év végén sikerült aláírni a megállapodást Magyarország és az unió között. De ezek után

Brüsszel újabb feltételekkel állt elő.

A kormány ezekre is megfelelő választ adott, ezért távoztak az alapítványok vezető testületeiből a kormányzati tisztségviselők – tájékoztat a videóban a Fidesz kommunikációs igazgatója.