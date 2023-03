Tárt karokkal várja a DK az árulókat

Az utóbbi időben számos, korábban más párthoz tartozó politikus hagyta hátra korábbi közösségét a DK kedvéért. A pártban folytatja például 2022-től Molnár Gyula, az MSZP korábbi elnöke; Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd korábbi pártigazgatója és korábbi ország­gyűlési képviselője; Buzinkay György, a Momentum korábbi elnökségi tagja, a párt alapító tagja; de november óta a DK frakciójában politizál Szűcs Balázs erzsébetvárosi alpolgármester (korábban az LMP, majd Párbeszéd tagja), valamint Déri Tibor egykor momentumos újpesti polgármester is csatlakozott a rivális párthoz.

Az elvtelen politizálás velejárója, hogy az egykor Gyurcsány-ellenes karrierpolitikusok közül többen mára éppen a szemkilövető volt miniszterelnökkel kötnek szövetséget vagy lépnek be a pártjába

– fejtette ki lapunknak Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint azért csatlakozik egyre több áruló a DK-hoz a dollárbaloldalon, mert már nem látják maguk előtt a biztos jövőt korábbi pártjuknál. – A bezzeg-MSZP ideje a végéhez közeledik, a Jobbik vergődik és próbálja leválasztani magáról a neve miatt vele azonosítható gaztetteket, sikertelenül. A Momentum erőtlen, gyenge, építeni nem tudnak, csak rombolni, lásd Nolimpia, a Párbeszéd vagy az LMP pedig csak mások hátán volt képes bejutni a parlamentbe – sorolta a Nézőpont Intézet elemzője.

A vonzás törvénye

Elmondta, mostanra az átigazolások a vonzás törvénye szerint alakulnak. A Nézőpont Intézet aktuális kutatásából az látszik, hogy 12 százalékkal továbbra is Gyurcsány Ferenc pártja a legerősebb ellenzéki erő,

Dobrevék erősödése és növekedési potenciálja azonban véges az ellenzéki oldalon.

Abban reménykedhetnek, hogy a kis pártok akár testületileg is közelednek majd hozzájuk és végül be is olvadnak a DK-ba – vélekedett az elemző. Ha a Momentum megtartja viszonylagos önállóságát, és az összes kis párt támogatottsága Gyurcsány Ferencéknél összpontosulna, még akkor is csak a Fidesz támogatottságának a felét érnék el, egy ellenzéki teljes összefogás esetén pedig még mindig csak 48 százalékon állnának. A kérdés tehát közel sem a kormányzóképesség, hanem az, hogy kié a meghatározó szerep a dollárbaloldalon belül – hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán.