Ráczné Földi Judit miatt ismét üzent az ellenzéknek Gyurcsány Ferenc + videó

Hamar internetes mém vált abból, ahogyan Gyurcsány Ferenc sajátságos módon köszöntötte az eskütételt követően új képviselőtársát, Ráczné Földi Juditot. A DK elnöke aztán szerdán este az ATV-n azzal a magyarázattal állt elő, hogy előre megbeszélték, hogy tüntetőleg, hosszan megölelik egymást, amivel azt szeretnék üzenni, hogy „mindenki menjen a csudába”.

A Momentum az egyetlen párt, amelyik nyíltan szót emelt Ráczné Földi Judit személye ellen, nem is szavazták meg mandátumigazolását. Gelencsér Ferenc, a párt elnöke a Mediaworksnek azt mondta, hogy számukra meglepő, hogy a DK értékrendjébe az belefér, hogy Ráczné Földi Judit képviselő lett. A Momentum tüntetőleg kivonult az eskütételről, ami Ungár Péter szerint egy hisztiroham közéleti leképeződése. De az LMP társelnöke arról is beszélt, hogy a DK igazolásával kapcsolatban nekik is van kritikájuk. Azonos állásponton van a szintén LMP-s Csárdi Antal is, aki a Mediaworks kérdésére először azt sem tudta, ki az a Ráczné Földi Judit, majd arról beszélt, hogy a mandátumot illetően a DK-t terheli a felelősség.